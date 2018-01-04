04.01.2018 | 12:41

В четверг, 4 января, пензенские социальные работники провели дополнительный рейд по профилактике бродяжничества и попрошайничества. Они обследовали территорию торгового центра «Фортуна», улицы Краснова, Куйбышева, Окружную, Мира, Пацаева, Красную, Кураева, Чехова, Дружбы, Чапаева, Луначарского, Толстого, Гагарина, Строителей, а также Арбековский и Центральный рынки.

Соцработники выявили 6 попрошаек и бродяг, на каждого из которых составили анкету для выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации. Для предупреждения пожаров с лицами без определенного места жительства провели профилактическую беседу о правилах безопасности при обращении с газовыми приборами.

Все бомжи получили продовольственные наборы, теплую одежду, направления в дом ночного пребывания и на флюорографическое обследование. Каждому был выдан лист с адресами учреждений социальной защиты, где можно получить помощь.

«Также были обследованы территории пункта приема вторсырья, контейнерные площадки на улице Краснова, 40, и возле лицея № 55 на улице Мира. Лиц без определенного места жительства выявлено не было», - сообщили в Социальном управлении Пензы.

2 января во время аналогичного рейда сотрудники городского комплексного центра срочной социальной помощи обследовали микрорайоны Арбеково, Заводской, Шуист и центр города. Они выявили пять бродяг.