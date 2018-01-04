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Общество | В Пензе 6 бомжей получили продукты и направления на флюорографию

04.01.2018|12:41
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В четверг, 4 января, пензенские социальные работники провели дополнительный рейд по профилактике бродяжничества и попрошайничества. Они обследовали территорию торгового центра «Фортуна», улицы Краснова, Куйбышева, Окружную, Мира, Пацаева, Красную, Кураева, Чехова, Дружбы, Чапаева, Луначарского, Толстого, Гагарина, Строителей, а также Арбековский и Центральный рынки.

Соцработники выявили 6 попрошаек и бродяг, на каждого из которых составили анкету для выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации. Для предупреждения пожаров с лицами без определенного места жительства провели профилактическую беседу о правилах безопасности при обращении с газовыми приборами.

Все бомжи получили продовольственные наборы, теплую одежду, направления в дом ночного пребывания и на флюорографическое обследование. Каждому был выдан лист с адресами учреждений социальной защиты, где можно получить помощь.

«Также были обследованы территории пункта приема вторсырья, контейнерные площадки на улице Краснова, 40, и возле лицея № 55 на улице Мира. Лиц без определенного места жительства выявлено не было», - сообщили в Социальном управлении Пензы.

2 января во время аналогичного рейда сотрудники городского комплексного центра срочной социальной помощи обследовали микрорайоны Арбеково, Заводской, Шуист и центр города. Они выявили пять бродяг.

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Гость|04.01.2018 15:02|

ну хоть листами подотрутся.. а то нечем было

Гость|04.01.2018 15:19|

Флюрография по месту жительства? И куда остальных дели?Плохо теплотрассы смотрели или это остатки их легиона? И почему число шесть это прям как в вытрезвителе подозрительно.

Гость|04.01.2018 15:22|

Ну слава Богу, наконец-то занялись бомжами. А то вон благотворительная организация по 160 тыс в месяц тратит на содержание собак - в новостях показывали - думалось: а как же бомжи?

Гость|04.01.2018 15:41|

Гость писал(a):

Ну слава Богу, наконец-то занялись бомжами.
Аж шестью! Бомж и собака друзья до ужина.

Гость|04.01.2018 16:05|

Обычная акционщина. Эта работа должна проводиться постоянно и ведут ее - НКО, которые проекты эти разрабатывают и средства на них получают - бюджетные и внебюджетные. С животными работать куда как приятнее, чем с бомжами. Поэтому желающие на работу с животными за счет средств бюджета есть, а с бомжами - нет. А когда с НКО в области плоховастенько - начинают привлекать социальных работников. Отчитыватьс яна до, а как?

Гость|04.01.2018 17:22|

penzainform.ru писал(a):

Все бомжи получили продовольственные наборы, теплую одежду,
И отправлены на Канарские острова

Гость|04.01.2018 18:08|

Целых шесть!

Гость|04.01.2018 18:49|

Интересно где же они берут газовые приборы? А, блин, зажигалки!

Имя: Гость
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