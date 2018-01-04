04.01.2018 | 11:14

В среду, 3 января, специалисты Министерства здравоохранения Пензенской области посетили Неверкинскую и Камешкирскую участковые больницы, чтобы проконтролировать работу медиков.

Административный обход показал, что в медицинских организациях соблюдается пропускной режим, антитеррористические меры и правила пожарной безопасности.

В связи с высокой влажностью и возможными ночными заморозками главврачам поручено организовать посыпку тротуаров на территориях больниц песко-соляной смесью, чтобы обезопасить пациентов при передвижении.

«Претензий к медицинскому персоналу со стороны больных при обходе стационарных отделений не зафиксировано. Медицинские организации работают в штатном режиме, оказывая стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

2 января проверки прошли в Никольской и Городищенской районных больницах. Члены комиссии убедились, что медицинские организации работают по установленному графику.