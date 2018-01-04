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Общество | Специалисты минздрава проверили работу двух районных больниц

04.01.2018|11:14
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В среду, 3 января, специалисты Министерства здравоохранения Пензенской области посетили Неверкинскую и Камешкирскую участковые больницы, чтобы проконтролировать работу медиков.

Административный обход показал, что в медицинских организациях соблюдается пропускной режим, антитеррористические меры и правила пожарной безопасности.

В связи с высокой влажностью и возможными ночными заморозками главврачам поручено организовать посыпку тротуаров на территориях больниц песко-соляной смесью, чтобы обезопасить пациентов при передвижении.

«Претензий к медицинскому персоналу со стороны больных при обходе стационарных отделений не зафиксировано. Медицинские организации работают в штатном режиме, оказывая стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

2 января проверки прошли в Никольской и Городищенской районных больницах. Члены комиссии убедились, что медицинские организации работают по установленному графику.

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Гость|04.01.2018 18:17|

А чёж "двух районных больниц"? Больше уже не осталось больниц и проверять нечего и некого?

Гость|04.01.2018 18:30|

хёрнёй не занимаетесь. Капец вовкиному царству.

Гость|04.01.2018 18:34|

penzainform.ru писал(a):

Претензий к медицинскому персоналу со стороны больных при обходе стационарных отделений не зафиксировано
вот. а вы говорите всё плохо, даже гробы какие-то типо медицина умерла важным людям подкидываете от дел их отвлекая, а вон всё хорошо, нет у больных претензий и это главное.

Гость|04.01.2018 18:35|

дурёха-министерша димкина воровка сказала, что вертолёт санитарный даст в деревню пензенскую

Гость|04.01.2018 18:47|

а талоны , на это получили,иль так в порядке живой очереди,где ждали?

Имя: Гость
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