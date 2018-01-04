04.01.2018 | 09:50

Из резервного фонда Президента Российской Федерации направлено 5 млн 431,4 тыс. рублей на капитальный ремонт Сердобского дома ветеранов труда.

На эти средства будет проведен капремонт отделения милосердия на 60 мест, а также адаптированы с учетом потребностей маломобильных проживающих входная зона и санитарные комнаты.

В декабре по результатам открытого конкурса было заключено два договора на проведение ремонтных работ.

«В настоящее время в отделении милосердия проведены демонтажные работы, в жилых комнатах и коридоре сделана бетонная стяжка полов. Строители подготовили стены в коридоре для укладки керамической плитки. Уже с 4 января подрядчики приступят к укладке плитки на стены и пол», - сообщается на сайте учреждения.

Как отметили в пресс-службе правительства Пензенской области, в Сердобском доме ветеранов труда предоставляются социальные услуги 380 гражданам пожилого возраста и инвалидам.