04.01.2018 | 15:54

Пензенские врачи заслужили высокую оценку своей работы. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в части оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП Пензенская область – в числе передовиков.

Критерии, по которым судят о деятельности – это и время проезда скорой до места аварии, и грамотная транспортировка больных, и, конечно же, профессионализм персонала.

«Все наши сотрудники неоднократно проучились в ведущих лечебных заведениях страны. Например, в Санкт-Петербургский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе ездили и врачи, и руководство лечебного учреждения», - отметил заведующий отделением травматологии № 1 городской больницы им. Г. А. Захарьина Владимир Миронов.

Вот уже несколько лет травматологическая служба больницы имени Захарьина работает в рамках оказания помощи пострадавшим в дорожных происшествиях. Сюда везут «тяжелых» пациентов. За год таких здесь проходит от 350 до 400. Людей с более легкими травмами – около 1 500.

«К сожалению, алкогольное опьянение в настоящее время остается бичом дорожно-транспортных происшествий. Сделавший в пьяном виде ДТП, кроме того, что приносит страдания и боль себе, уносит здоровье, а может быть – и жизнь людей, которых он вовлекает в это дорожно-транспортное происшествие», - подчеркнул Владимир Миронов.

Медики констатируют, что с каждым годом количество пострадавших в ДТП растет. В век господства автомобилей человеческая жизнь становится еще более уязвимой.