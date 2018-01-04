В четверг, 4 января, на площади имени Ленина в Пензе состоится спортивно-массовое мероприятие, входящее в программу декады спорта и здоровья
Все желающие смогут пройти электронный лабиринт с элементами спортивного ориентирования, а также принять участие в «Веселых стартах».
«Спортивный праздник пройдет с 15:00 до 17:00. Самые активные участники получат сертификаты на бесплатное посещение популярных спортивных объектов города», - сообщили в пресс-службе администрации города.
В аналогичном мероприятии, состоявшемся в Пензе 2 января, приняли участие более 100 человек.
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