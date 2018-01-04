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Общество | Пензенцев приглашают пройти электронный лабиринт

04.01.2018|10:16
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В четверг, 4 января, на площади имени Ленина в Пензе состоится спортивно-массовое мероприятие, входящее в программу декады спорта и здоровья

Все желающие смогут пройти электронный лабиринт с элементами спортивного ориентирования, а также принять участие в «Веселых стартах».

«Спортивный праздник пройдет с 15:00 до 17:00. Самые активные участники получат сертификаты на бесплатное посещение популярных спортивных объектов города», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В аналогичном мероприятии, состоявшемся в Пензе 2 января, приняли участие более 100 человек.

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Гость|04.01.2018 10:45|

Стоит конус вокруг маленькие конусы на большом конусе звезда НАТО и под неё сгоняется народ.

Мракобесов развелось.

Гость|04.01.2018 11:00|

Обоснуй за мракобесов.

Гость|04.01.2018 17:39|

Маракобесие и джаз оооу ооу...

Гость|04.01.2018 18:30|

Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout

Имя: Гость
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