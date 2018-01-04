04.01.2018 | 10:16

В четверг, 4 января, на площади имени Ленина в Пензе состоится спортивно-массовое мероприятие, входящее в программу декады спорта и здоровья

Все желающие смогут пройти электронный лабиринт с элементами спортивного ориентирования, а также принять участие в «Веселых стартах».

«Спортивный праздник пройдет с 15:00 до 17:00. Самые активные участники получат сертификаты на бесплатное посещение популярных спортивных объектов города», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В аналогичном мероприятии, состоявшемся в Пензе 2 января, приняли участие более 100 человек.