04.01.2018 | 10:52

В четверг, 4 января, в администрации Пензы прошло рабочее совещание. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Градоначальник Виктор Кувайцев отметил хорошую работу санитарного патруля в центральной части города и по красным линиям, но обратил внимание на скопления мусора после схода снега на пустырях в Ахунах, на Шуисте и в других микрорайонах. Он поручил организовать вывоз мусора с переполненных контейнерных площадок, а МУП «Пензадормост» - очистить прилотковую часть автодорог от грязи.

Также мэр напомнил подчиненным, что нужно готовить учреждения образования к проведению акции «Прощание с елкой».

«После завершения новогодних и рождественских мероприятий нужно по примеру прошлых лет организовать в школах праздники, на которых жители в награду за принесенную елку получат сладкий подарок. Благодаря централизованному вывозу возле мусорных контейнеров не будут скапливаться груды загубленных деревьев», - подчеркнул Виктор Кувайцев. По его мнению, собранные во время акции сосенки можно передать для нужд Пензенского зоопарка.

Смысл акции – в сборе деревьев после завершения праздников. Как правило, отслужившие свой срок ели и сосенки приносят не только школьники, но и жители близлежащих домов. Так дети и взрослые прощаются с елками.

Отметим, что в январе 2017 года житель дома на улице Ленина в Заречном выбросил елку с балкона на седьмом этаже. В результате в квартире на первом этаже оказались выбиты окна.