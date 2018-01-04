Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 янв 2018|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | Мэр Пензы поручил готовиться к акции «Прощание с елкой»

04.01.2018|10:52
Печать

В четверг, 4 января, в администрации Пензы прошло рабочее совещание. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Градоначальник Виктор Кувайцев отметил хорошую работу санитарного патруля в центральной части города и по красным линиям, но обратил внимание на скопления мусора после схода снега на пустырях в Ахунах, на Шуисте и в других микрорайонах. Он поручил организовать вывоз мусора с переполненных контейнерных площадок, а МУП «Пензадормост» - очистить прилотковую часть автодорог от грязи.

Также мэр напомнил подчиненным, что нужно готовить учреждения образования к проведению акции «Прощание с елкой».

«После завершения новогодних и рождественских мероприятий нужно по примеру прошлых лет организовать в школах праздники, на которых жители в награду за принесенную елку получат сладкий подарок. Благодаря централизованному вывозу возле мусорных контейнеров не будут скапливаться груды загубленных деревьев», - подчеркнул Виктор Кувайцев. По его мнению, собранные во время акции сосенки можно передать для нужд Пензенского зоопарка.

Смысл акции – в сборе деревьев после завершения праздников. Как правило, отслужившие свой срок ели и сосенки приносят не только школьники, но и жители близлежащих домов. Так дети и взрослые прощаются с елками.

Отметим, что в январе 2017 года житель дома на улице Ленина в Заречном выбросил елку с балкона на седьмом этаже. В результате в квартире на первом этаже оказались выбиты окна.

0
0
0
0
 
Гость|04.01.2018 11:26|

penzainform.ru писал(a):

Отметим, что в январе 2017 года житель дома на улице Ленина в Заречном выбросил елку с балкона на седьмом этаже. В результате в квартире на первом этаже оказались выбиты окна.
Она у него была самонаводящаяся?

Гость|04.01.2018 11:35|

Одни акции. Пустые бутылки менять будут?

Гость|04.01.2018 11:39|

penzainform.ru писал(a):

в награду за принесенную елку получат сладкий подарок
Пряники или печенюшки будут с пальмовым маслом?

Гость|04.01.2018 11:52|

А почём нынче бутылки принимают?А то ЯВУ охота на XАЛЯВУ.

Гость|04.01.2018 12:03|

Гость писал(a):

А почём нынче бутылки принимают?А то ЯВУ охота на XАЛЯВУ
ЧТО ТЫ ЛУЧШЕ ПРИМЫ И НЕ ЖДИ

Гость|04.01.2018 12:27|

Мэр Пензы поручил подготовиться к акции «Прощание с елкой» ПРОЩАНИЕ С ДОРОГАМИ БУДЕТ?

Гость|04.01.2018 13:42|

penzainform.ru писал(a):

Градоначальник Виктор Кувайцев отметил хорошую работу санитарного патруля в центральной части города и по красным линиям,
А на остальные районы наплевать На Н-Западной вообще забыли, когда были с визитом градоначальники. На Мира по осени разворотили весь асфальт, до середины положили после укладки новых труб и до свидания. Грязь была по щиколотку. Жители всю осень ходили по проезжей части, даже на видео снимали. Ноль внимания. Лучше бы вместо земли на газоны насыпали щебенки. Чище было бы. До мусорки за детской поликлиникой по выброшенным дверям добираемся. Ощущение де жа вю. Что 47 лет назад было, то и осталось. Только тогда Западная строилась, а теперь разваливается.

Гость|04.01.2018 14:57|

Все старые пятиэтажки на западной поляне снести как аварийные.Жильцов переселить в Зарю.

Гость|04.01.2018 15:47|

А прощание с палкой будет?

Гость|04.01.2018 16:06|

Не успели сказать "здрасте", как уже "пока".

Гость|04.01.2018 16:10|

А я уже выбросил сегодне

Гость|04.01.2018 16:12|

Гость писал(a):

А прощание с палкой будет?
Зачем? Народ буртасии должен жить из под палки.

Гость|04.01.2018 16:14|

Гость писал(a):

А я уже выбросил сегодне
А я подожду может спиртным будут давать.Или акциями газпрома.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!