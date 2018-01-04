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Общество | Глава Пензы лично проверил, как развлекают горожан в новогодние каникулы

04.01.2018|15:21
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Глава города Пензы Валерий Савельев вместе с сотнями пензенцев и своими близкими отправился на площадь им. Ленина для того, чтобы проверить, организован ли досуг горожан в новогодние каникулы, и лично принять участие в праздничных мероприятиях.

Как только зажглась елка, здесь появились Дед Мороз и Снегурочка. Все желающие могли сфотографироваться с добрыми сказочными волшебниками, а потом пустились в хоровод с песнями, плясками и играми.

Глава Пензы отметил, что власти города постарались сделать все, чтобы праздничные дни оказались запоминающимися и радостными для горожан.

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