03.01.2018 | 09:57

Во вторник, 2 января, на площади имени Ленина в Пензе прошел спортивный праздник, входящий в программу декады спорта и здоровья.

Все желающие могли пройти электронный лабиринт с элементами спортивного ориентирования и принять участие в «Веселых стартах».

«В мероприятии приняло участие более 100 человек. Активные участники поощрены сертификатами на бесплатное посещение популярных спортивных объектов», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

3 января с 15:00 до 17:00 жителей и гостей Пензы на площади имени Ленина ждут соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, а также показательные занятия по скандинавской ходьбе.