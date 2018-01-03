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Общество | В спортивном празднике участвовало более 100 пензенцев

03.01.2018|09:57
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Во вторник, 2 января, на площади имени Ленина в Пензе прошел спортивный праздник, входящий в программу декады спорта и здоровья.

Все желающие могли пройти электронный лабиринт с элементами спортивного ориентирования и принять участие в «Веселых стартах».

«В мероприятии приняло участие более 100 человек. Активные участники поощрены сертификатами на бесплатное посещение популярных спортивных объектов», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

3 января с 15:00 до 17:00 жителей и гостей Пензы на площади имени Ленина ждут соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, а также показательные занятия по скандинавской ходьбе.

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Гость|03.01.2018 14:14|

Ну какие нафиг гири. Я сумки с продуктами таскаю на весь колхоз. Так тут хоть с пользой. А у от гири какая польза?

Гость|03.01.2018 18:13|

Садики согнали, пару групп.

Имя: Гость
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