03.01.2018 | 17:00

В Пензенской области в 2018 году появятся новые фельдшерско-акушерские пункты. Они будут созданы в разных районах Сурского края.

«Мы по ФАПам работаем в рамках программы министерства сельского хозяйства по развитию сел. Будут строиться ФАПы в Нижнеломовском районе – в Голицыно, в Шемышейском – в Назимкино, в Городищенском - в Верхней Елюзани», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Также медицинские учреждения появятся в Большом Вьясе Лунинского района и в Мансуровке Неверкинского района.

Всего же в Пензенской области открыто свыше полутысячи ФАПов. Не все они находятся в новых зданиях. Некоторые располагаются в отремонтированных, которые приводили в порядок на протяжении нескольких лет.

«Здесь у нас кабинет, где мы отпускаем физиопроцедуры. В этом кабинете нам заменили окна на пластиковые, покрасили стены, сделали новые светильники, поменяли всю проводку», - рассказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Константиновка Надежда Люлюкина.

«Раньше мы работали в не очень хороших условиях - крыша протекала, со стен сыпалась штукатурка», - отметила врач общей практики Мария Коняева.

«Когда проводился Сабантуй, там был гостевой дом. Мы его демонтировали, сложили, упаковали, пронумеровали, он лежит закрытый в теплом помещении. Есть село Зеленодольское в Никольском районе, там проживает порядка 400 человек. Там ФАП отсутствует вообще, мы будем его ставить», - добавил Владимир Стрючков.

В 2018 году будут продолжать и текущий ремонт фельдшерско-акушерских пунктов.