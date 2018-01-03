03.01.2018 | 17:29

В Пензе в новогоднюю ночь и в первые дни 2018 года было все спокойно. Более 34 тысяч жителей города и области отмечали праздник вне дома – посещали массовые мероприятия, проводившиеся на 173 площадках региона. За гулявшими пристально наблюдали сотрудники полиции и представители общественных организаций правоохранительной направленности. Серьезных происшествий зарегистрировано не было.

«Вместе с тем сотрудниками полиции за нарушение административного законодательства было задержано более 100 граждан, совершивших административные правонарушения. Из них именно в местах установки новогодних елок, где проводились массовые мероприятия, задержано шесть граждан», - доложил начальник управления организации ОП УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

Тем временем на дорогах области дежурили сотрудники ГИБДД. Они проверяли водителей на состояние алкогольного опьянения. В результате ими были задержаны 18 нетрезвых водителей.

«Новогодние праздники продолжаются. Впереди рождественские мероприятия, которые пройдут в 183 церквях и храмах Пензенской области. К охране общественного порядка будет привлечено более 400 сотрудников полиции и около 300 членов общественных объединений правоохранительной направленности. Сотрудники полиции продолжают работать в усиленном варианте несения службы и готовы к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», - добавил Анатолий Трыханов.