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Общество | В Пензе в новогоднюю ночь были задержаны 18 нетрезвых водителей

03.01.2018|17:29
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В Пензе в новогоднюю ночь и в первые дни 2018 года было все спокойно. Более 34 тысяч жителей города и области отмечали праздник вне дома – посещали массовые мероприятия, проводившиеся на 173 площадках региона. За гулявшими пристально наблюдали сотрудники полиции и представители общественных организаций правоохранительной направленности. Серьезных происшествий зарегистрировано не было.

«Вместе с тем сотрудниками полиции за нарушение административного законодательства было задержано более 100 граждан, совершивших административные правонарушения. Из них именно в местах установки новогодних елок, где проводились массовые мероприятия, задержано шесть граждан», - доложил начальник управления организации ОП УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

Тем временем на дорогах области дежурили сотрудники ГИБДД. Они проверяли водителей на состояние алкогольного опьянения. В результате ими были задержаны 18 нетрезвых водителей.

«Новогодние праздники продолжаются. Впереди рождественские мероприятия, которые пройдут в 183 церквях и храмах Пензенской области. К охране общественного порядка будет привлечено более 400 сотрудников полиции и около 300 членов общественных объединений правоохранительной направленности. Сотрудники полиции продолжают работать в усиленном варианте несения службы и готовы к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», - добавил Анатолий Трыханов.

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Гость|03.01.2018 19:13|

18 ЧУДИКОВ НЕ ПОВЕРИЛИ В ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА.

Гость|03.01.2018 19:56|

Гость писал(a):

18 ЧУДИКОВ НЕ ПОВЕРИЛИ В ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА.
За их счёт нужно крематорий для них же построить .

Гость|03.01.2018 21:52|

да гаишников ночью не одного не видел за все это время!!и как они их могли поймать,скорее кто сдал,чем задержали!!!

Гость|03.01.2018 22:17|

А остальные водятлы трезвые?

Гость|03.01.2018 23:24|

Ну не сколько трезвые, сколько с похмелья...

Гость|03.01.2018 23:28|

у нас что пива понюхал- что бутылку водки выжрал одинаково пьяные по закону.. хотя конечно пьянь за рулем надо "давить"

Гость|04.01.2018 00:06|

издайте закон чтоб бухим ездить в новогодние праздники

Имя: Гость
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