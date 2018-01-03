03.01.2018 | 18:10

В рамках декады спорта и здоровья на площади Ленина у новогодней елки организовали физкультурно-развлекательный праздник для самых маленьких. Каждый желающий мог принять участие в состязаниях для начинающих ориентировщиков и пройти так называемый «электронный лабиринт».

«У нас есть дистанция и заданное направление. Они должны по порядку собрать определенное количество, отметить контрольные пункты, на финише мы считываем результаты, и все. То есть, допустим, простая дистанция – у них там пять КП», - объяснила тренер по спортивному ориентированию Екатерина Шамшина.

Тем, кому ближе игры с элементами состязаний, пришлась по душе развлекательная эстафета.

«Мы играем в мячики, носим их на лопатках. Нам дают задания, мы через круги прыгаем, обходим препятствия, шарики на головах носим», - рассказала юная горожанка София Успеньева.

Участниками спортивно-развлекательного праздника стали даже гости из Москвы. Многие дети приехали на каникулы к бабушкам и дедушкам.

«Я очень люблю «Веселые старты», особенно бегать и прыгать. Я хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья и здоровья», - поделилась участница «стартов» Елизавета.

«Пусть пензенцы радуются от того, что как раз сегодня на площади Ленина стоит елка. Возродилась традиция, которая была раньше. Мы очень рады! С праздником, пензенцы!» - обратилась к горожанам участница праздника Лидия Ульянова.

Интерактивные площадки и спортивно-развлекательные мероприятия в Пензе будут проходить ежедневно в течение всех новогодних каникул.