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Общество | В Пензе в новогодние каникулы будут проводиться спортивные праздники

03.01.2018|18:10
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В рамках декады спорта и здоровья на площади Ленина у новогодней елки организовали физкультурно-развлекательный праздник для самых маленьких. Каждый желающий мог принять участие в состязаниях для начинающих ориентировщиков и пройти так называемый «электронный лабиринт».

«У нас есть дистанция и заданное направление. Они должны по порядку собрать определенное количество, отметить контрольные пункты, на финише мы считываем результаты, и все. То есть, допустим, простая дистанция – у них там пять КП», - объяснила тренер по спортивному ориентированию Екатерина Шамшина.

Тем, кому ближе игры с элементами состязаний, пришлась по душе развлекательная эстафета.

«Мы играем в мячики, носим их на лопатках. Нам дают задания, мы через круги прыгаем, обходим препятствия, шарики на головах носим», - рассказала юная горожанка София Успеньева.

Участниками спортивно-развлекательного праздника стали даже гости из Москвы. Многие дети приехали на каникулы к бабушкам и дедушкам.

«Я очень люблю «Веселые старты», особенно бегать и прыгать. Я хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья и здоровья», - поделилась участница «стартов» Елизавета.

«Пусть пензенцы радуются от того, что как раз сегодня на площади Ленина стоит елка. Возродилась традиция, которая была раньше. Мы очень рады! С праздником, пензенцы!» - обратилась к горожанам участница праздника Лидия Ульянова.

Интерактивные площадки и спортивно-развлекательные мероприятия в Пензе будут проходить ежедневно в течение всех новогодних каникул.

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Гость|03.01.2018 18:38|

penzainform.ru писал(a):

«Пусть пензенцы радуются от того, что как раз сегодня на площади Ленина стоит елка. Возродилась традиция, которая была раньше. Мы очень рады! С праздником, пензенцы!» - обратилась к горожанам участница праздника Лидия Ульянова.
Очень хорошо что возродили славную традицию устанавливать главную Ёлку города на площади Ленина. Многие жители Пензы помнят главную Ёлку именно на этой центральной городской площади. Спасибо.

Гость|03.01.2018 18:42|

А как жители ближайших домов то рады))

Имя: Гость
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