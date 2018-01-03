03.01.2018 | 16:32

Курьезный Новый год без снега – не повод откладывать любимую горожанами традицию. Шествие Дедов Морозов проходит в любую погоду. На Фонтанной площади собрались персонажи зимних сказок. И дети, и взрослые нарядились, чтобы подарить другим праздник.

«Я хожу уже не первый год в образе Снежной королевы. Правда, в этом году никого не удается заморозить, потому что нет ни мороза, ни снега», - рассказала участница акции.

Неиссякаемый поток стихов и новогодних песен обрушился на Дедов Морозов, и каждый юный исполнитель был награжден за свои старания. Мешки участников акции были наполнены сладостями.

«Надо осуществлять детскую мечту – дети радуются, взрослые радуются, это хорошо», - отметил пензенец.

«Все просят собачку. Наверное, родители рассказали, что год Собаки. И все просят желтенькую собачку. Покупайте любого, не только желтенького!» - посоветовал один из Дедов Морозов.

Инициатором проведения шествия Дедов Морозов является Сергей Герасимов. В прошлом году его не стало, но его благое дело живет и приносит радость пензенцам.

«Этой традиции, когда мы организованно собираемся на улицах города и идем поздравлять детей, уже 11 лет. А вообще мы с Сергеем начали ездить и поздравлять детей, когда у нас у самих родилась старшая дочка, которой уже 32 года. Так что можно считать, что традиции 32 года», - подчеркнула соорганизатор шествия Дедов Морозов Светлана Герасимова.

Стройной колонной пройти по Московской Морозам не удалось. Малыши требовали к себе внимания, а сердечные бородачи всех одаривали конфетами, и в итоге к площади Ленина участники праздничного шествия пришли с «группой поддержки».