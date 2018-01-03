03.01.2018 | 11:27

В пензенском Центре культуры и досуга прошел праздник для детей сотрудников Управления Росгвардии по Пензенской области.

«Новогоднее настроение детям подарили Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с любимыми сказочными персонажами мальчики и девочки пели песни, водили хороводы, зажигали огни на елке и участвовали в веселых подвижных конкурсах», - рассказали в пресс-службе управления.

«Наш долг – заботиться о семьях и детях сотрудников и военнослужащих Росгвардии, проявлять внимание к личному составу, чтобы их сыновья и дочери при желании смогли продолжить профессиональную семейную традицию»,- отметил исполняющий обязанности начальника по работе с личным составом Управления Росгвардии по Пензенской области майор Дмитрий Осипов.

В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка порадовали ребят сладкими подарками.