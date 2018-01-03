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Общество | В Пензе прошла елка для детей сотрудников Росгвардии

03.01.2018|11:27
Печать

В пензенском Центре культуры и досуга прошел праздник для детей сотрудников Управления Росгвардии по Пензенской области.

«Новогоднее настроение детям подарили Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с любимыми сказочными персонажами мальчики и девочки пели песни, водили хороводы, зажигали огни на елке и участвовали в веселых подвижных конкурсах», - рассказали в пресс-службе управления.

«Наш долг – заботиться о семьях и детях сотрудников и военнослужащих Росгвардии, проявлять внимание к личному составу, чтобы их сыновья и дочери при желании смогли продолжить профессиональную семейную традицию»,- отметил исполняющий обязанности начальника по работе с личным составом Управления Росгвардии по Пензенской области майор Дмитрий Осипов.

В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка порадовали ребят сладкими подарками.

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Гость|03.01.2018 12:59|

А что там с ёлками в ДК железнодорожников им. Дзержинского? РПЦ победила детей?

Гость|03.01.2018 16:54|

РПЦ мощами Николая угодника ударила по детским ёлкам, вокруг мрак и тишина.

Гость|03.01.2018 17:40|

А Дед Мороз и Снегурочка были с ментовскими погонами ?

Гость|03.01.2018 18:09|

Печально. Пензенская епархия лишила детей новогодних ёлок? Если это правда то церковь в моих глазах дискредитирована.

Имя: Гость
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