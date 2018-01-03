03.01.2018 | 15:32

В центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района пенсионеры создали новогодние игрушки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они надеются тем самым подарить частичку своей материнской любви и тепла другим людям.

«Дети заняты, у них работа, а внуки подросли, и теперь я, так сказать, не нужна. Разве что когда заболеют или уроки нужно помочь сделать, и все. А больше – не нужна», - рассказала пензячка Надежда Гаврилова.

По словам психолога социального учреждения, занятия в этой творческой мастерской идут на пользу пожилым гражданам.

«У них накапливаются и семейные проблемы, потому что некоторые из них живут с молодыми семьями, со своими детьми; и кто-то занимал какие-то должности, но сейчас не востребован. А здесь, в нашем центре, они находят себе занятие, поэтому им здесь нравится», - отметила психолог центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района города Пензы Галина Иноземцева.

Всего же социальный центр посещают более 30 человек. Кроме рукоделия, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, танцуют и поют.