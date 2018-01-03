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Общество | В Пензе пенсионеры создали новогодние игрушки для детей-инвалидов

03.01.2018|15:32
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В центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района пенсионеры создали новогодние игрушки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они надеются тем самым подарить частичку своей материнской любви и тепла другим людям.

«Дети заняты, у них работа, а внуки подросли, и теперь я, так сказать, не нужна. Разве что когда заболеют или уроки нужно помочь сделать, и все. А больше – не нужна», - рассказала пензячка Надежда Гаврилова.

По словам психолога социального учреждения, занятия в этой творческой мастерской идут на пользу пожилым гражданам.

«У них накапливаются и семейные проблемы, потому что некоторые из них живут с молодыми семьями, со своими детьми; и кто-то занимал какие-то должности, но сейчас не востребован. А здесь, в нашем центре, они находят себе занятие, поэтому им здесь нравится», - отметила психолог центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района города Пензы Галина Иноземцева.

Всего же социальный центр посещают более 30 человек. Кроме рукоделия, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, танцуют и поют.

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