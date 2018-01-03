03.01.2018 | 12:12

В новогоднюю ночь в Городе Спутнике было по-настоящему жарко – жители и гости микрорайона дружно отметили наступление 2018 года.

Тысячи людей на фонтанной площади стали участниками большой концертной программы, которая не оставила равнодушными никого. Песни и танцы, выступление эстрадных коллективов, веселые аниматоры, конкурсы и подарки – все это сопровождало новогоднюю ночь.

Участников праздника не смутила малоснежная погода, ведь в Спутнике постарались создать настоящую новогоднюю атмосферу – сотни гирлянд украсили всю набережную.

Ровно в полночь, после того как кремлевские куранты пробили 12 раз, фонтанная площадь Спутника погрузилась в море улыбок и искренних поздравлений с новым 2018-м годом.

Жители Города Спутника активно делились своими впечатлениями.

«Мы здесь живем уже пять лет, и каждый Новый год мы отмечаем по-разному. Этот наступающий Новый год хотим отметить вместе со всеми спутниковцами и гостями из Пензы», - отметил житель микрорайона Вячеслав Шаповалов.

Отметили наступление 2018 года в Спутнике и гости из дальнего зарубежья.

«Я приехал из Турции и отмечаю Новый год в Спутнике», - рассказал гость из Турции Акын Гур.

Через пару часов после начала новогоднего торжества небо над Спутником озарил красочный салют, который, безусловно, стал ярким и запоминающимся началом 2018 года, символом новых надежд и свершений.