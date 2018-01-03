Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 янв 2018|18:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | В Городе Спутнике с размахом отметили Новый год

03.01.2018|12:12
Печать

В новогоднюю ночь в Городе Спутнике было по-настоящему жарко – жители и гости микрорайона дружно отметили наступление 2018 года.

Тысячи людей на фонтанной площади стали участниками большой концертной программы, которая не оставила равнодушными никого. Песни и танцы, выступление эстрадных коллективов, веселые аниматоры, конкурсы и подарки – все это сопровождало новогоднюю ночь.

Участников праздника не смутила малоснежная погода, ведь в Спутнике постарались создать настоящую новогоднюю атмосферу – сотни гирлянд украсили всю набережную.

Ровно в полночь, после того как кремлевские куранты пробили 12 раз, фонтанная площадь Спутника погрузилась в море улыбок и искренних поздравлений с новым 2018-м годом.

Жители Города Спутника активно делились своими впечатлениями.

«Мы здесь живем уже пять лет, и каждый Новый год мы отмечаем по-разному. Этот наступающий Новый год хотим отметить вместе со всеми спутниковцами и гостями из Пензы», - отметил житель микрорайона Вячеслав Шаповалов.

Отметили наступление 2018 года в Спутнике и гости из дальнего зарубежья.

«Я приехал из Турции и отмечаю Новый год в Спутнике», - рассказал гость из Турции Акын Гур.

Через пару часов после начала новогоднего торжества небо над Спутником озарил красочный салют, который, безусловно, стал ярким и запоминающимся началом 2018 года, символом новых надежд и свершений.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!