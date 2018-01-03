03.01.2018 | 15:44

Гришка, Тишка и Тимошка - три брата, они живут в Пензенском зоопарке уже несколько лет. В соседнем вольере обитают их мама и сестра. Все это семейство пушистых по праву можно назвать символами 2018 года. Эти необычные животные – енотовидные собаки.

«Зверьки, в отличие от своих собратьев из семейства собачьих, залегают в длительную неглубокую спячку. При теплых погодных условиях в зимний период они могут бодрствовать и прятаться в свое укрытие только в морозные дни», - рассказала ученый секретарь зоопарка Елена Зыкина.

Конечно, на собак эти животные мало похожи, разве что немного на шпицев – из-за своего пушистого меха, а вот с енотами-полоскунами их вполне можно спутать.

«Если посмотреть на лапки енота, то они похожи на человеческие руки - пальчики разъединены. А лапки енотовидной собаки, как и у всех представителей псовых, собранны», - отметила Елена Зыкина.

Кроме того, енотовидные собаки имеют короткий хвост и серо-пепельные бакенбарды. Длина тела животных достигает 80 см, а вес – до 10 килограммов.

Ареалом обитания этих зверей считаются леса и горы Китая, Корейского полуострова и Японии. В Россию этих зверьков завезли еще в начале XX века, и они успешно прижились.

Енотовидные собаки достаточно неприхотливы в выборе убежища, так же как и в еде. Питаются и лягушками, и овсом, и плодами ягод, не брезгуют даже падалью. В природе живут недолго, не более четырех лет, а вот в условиях зоопарка или дома – до одиннадцати.

Однако при одомашнивании таких экзотических животных стоит помнить, что заводить их следует в детском возрасте и содержать в уличных условиях. Енотовидные собаки имеют очень густую шерсть, и в теплом доме им будет некомфортно.