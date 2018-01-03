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Общество | Специалисты минздрава проверяют работу районных больниц

03.01.2018|11:11
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Во вторник, 2 января, специалисты Министерства здравоохранения Пензенской области посетили Никольскую и Городищенскую районные больницы, чтобы проверить, как в этих учреждениях выполняются антитеррористические мероприятия и соблюдается регламент работы в выходные и праздничные дни.

Проверяющие убедились, что медицинские организации работают в штатном режиме.

В Городищенской больнице в терапевтическом отделении на стационарном лечении находятся 15 человек, в хирургическом – 11, в детском – 2 юных пациента, в гинекологии – 3 женщины. В отделении интенсивной терапии – 1 пациент, которому рекомендована консультация врача-пульмонолога областной больницы им. Н. Н. Бурденко для уточнения лечения.

В поликлинике фельдшер кабинета неотложной помощи в этот день получил два вызова на дом и посетил больных.

В Никольской больнице на момент обхода на стационарном лечении находились 27 пациентов в терапии, 5 – в хирургии, двое детей, 14 больных неврологического профиля, 2 пациента на койках сестринского ухода, 2 – в отделении интенсивной терапии. Состояние всех пациентов – средней тяжести.

«В обеих больницах отмечены доброжелательность персонала, хорошее питание, достаточное количество медикаментов, соблюдение всех требований антитеррористической безопасности. Выезды специалистов будут продолжаться в течение всех выходных дней», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Гость|03.01.2018 11:37|

Нужно не антитеррор проверять,а то,как ведётся приём граждан,как проходит лечение пациентов,есть ли какие-либо жалобы (анонимно,конечно,иначе заклюют врачи).

Гость|03.01.2018 13:02|

Минздрав Пензенской области проверяет сам себя?

Гость|03.01.2018 13:06|

Таки опосля сам себя и наградит! По результатам проверки, ежели что.

Гость|03.01.2018 13:09|

Как можно проверять то чего нет

Гость|03.01.2018 13:33|

Для проверки больниц и поликлиник надо создавать межведомственную комиссию которая будет держать ответ только перед губернатором. Министерство здравоохранения Пензенской области больше всех заинтересовано в положительном результате проверок подведомственных им медицинских учреждений. Это всё равно что прокурор будет осуществлять надзор за самим собой.

Гость|03.01.2018 14:22|

Приехали бы в Кузнецк нечаянно

Гость|03.01.2018 15:18|

Сейчас проверять самое время.НА ШАШЛЫЧЁК И КОНЬЯЧЁК МЕЖДУ ПРОЧИМ.

Полоний (гость)|03.01.2018 16:17|

Гость писал(a):

Приехали бы в Кузнецк нечаянно
В Кузнецкие больницы нужно посылать партизанские отряды, а не самопроверки.

Гость|03.01.2018 16:17|

В Городище клоака татарско-взяточная - дышать нечем, но наврали как всегда. Сами себя проверяем, сами себе время, сами себя поощряет. Все хорошо.

Полоний (гость)|03.01.2018 16:27|

Гость писал(a):

В Городище клоака татарско-взяточная - дышать нечем, но наврали как всегда. Сами себя проверяем, сами себе время, сами себя поощряет. Все хорошо.
А когда они в Мокшан поедут? Ещё бы было бы хорошо взять там и провести среди населения опрос о качестве оказываемой им помощи. А ещё лучше спросить, сколько времени крестьяне из глубинки сейчас проводят на больничном в больнице и излечиваются ли они после этого?

Гость|03.01.2018 16:50|

В Кузнецке все знают когда их проверять будут

Гость|03.01.2018 16:53|

Что бред нам втюхивают.Все же знают,когда кто приедет.Что за дураков то нас держите?

Гость|03.01.2018 17:01|

время знают во сколько приедут

Гость|03.01.2018 17:30|

Какой дурак поедет просто так? Что бы качественно накрыть поляну нужно время.

Гость|03.01.2018 18:08|

Люди дохнут дожидаясь скорую с соседнего района, вот он, террор.

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