03.01.2018 | 11:11

Во вторник, 2 января, специалисты Министерства здравоохранения Пензенской области посетили Никольскую и Городищенскую районные больницы, чтобы проверить, как в этих учреждениях выполняются антитеррористические мероприятия и соблюдается регламент работы в выходные и праздничные дни.

Проверяющие убедились, что медицинские организации работают в штатном режиме.

В Городищенской больнице в терапевтическом отделении на стационарном лечении находятся 15 человек, в хирургическом – 11, в детском – 2 юных пациента, в гинекологии – 3 женщины. В отделении интенсивной терапии – 1 пациент, которому рекомендована консультация врача-пульмонолога областной больницы им. Н. Н. Бурденко для уточнения лечения.

В поликлинике фельдшер кабинета неотложной помощи в этот день получил два вызова на дом и посетил больных.

В Никольской больнице на момент обхода на стационарном лечении находились 27 пациентов в терапии, 5 – в хирургии, двое детей, 14 больных неврологического профиля, 2 пациента на койках сестринского ухода, 2 – в отделении интенсивной терапии. Состояние всех пациентов – средней тяжести.

«В обеих больницах отмечены доброжелательность персонала, хорошее питание, достаточное количество медикаментов, соблюдение всех требований антитеррористической безопасности. Выезды специалистов будут продолжаться в течение всех выходных дней», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.