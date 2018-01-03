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Общество | Пензенцев приглашают тянуть канат и поднимать гири

03.01.2018|09:14
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В среду, 3 января, с 15:00 до 17:00 на площади имени Ленина в Пензе пройдет спортивно-массовое мероприятие, входящее в программу декады спорта и здоровья.

Гостей праздника ждут соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, а также показательные занятия по скандинавской ходьбе.

«Наиболее активные участники будут поощрены сертификатами на бесплатное посещение популярных спортивных объектов города», - сообщает пресс-служба администрации г. Пензы.

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Гость|03.01.2018 09:25|

гулянка ещё не дошла до середины,а вы гири метать ,да канаты тянуть.

Гость|03.01.2018 09:35|

Популярные спортивные объекты города - эт чо такое? Резепова, переведи со своего сектансткого языка на нормальный, понятный всем, русский. Бабулька, тебе давно пора на печке дома сидеть.

Гость|03.01.2018 09:41|

Соревнования для чинушей по откатам и распилам будут?

Гость|03.01.2018 10:31|

Умеет Резепова туману напустить.

Гость|03.01.2018 10:42|

А когда мероприятие - тянуть ляжки и поднимать рюмку?

Гость|03.01.2018 11:04|

Мероприятие по рюмкам и ляжкам у многих ещё и не заканчивалось судя по коментам.

Гость|03.01.2018 13:45|

Соревнования для чинушей по откатам и распилам будут?

Конечно, когда начнется ремонт дорог и инженерных сетей и подготовка к следующей зиме...

Гость|03.01.2018 13:48|

Гость писал(a):

Мероприятие по рюмкам и ляжкам у многих ещё и не заканчивалось
Оно продолжается у меня в декрете. Завидуй.

Гость|03.01.2018 14:17|

А по стопЯтдесять? Можно два и в одну посуду.

Гость|03.01.2018 14:39|

А я щас в декрете, лох обрабатывает, тянет меня заместо гири. Фотографирую, учю китайский, играю на арфи помаленьку, шопинг больших размеров онлаин радует опять жы.

Гость|03.01.2018 14:53|

УУУ ты какаЯЯЯЯ!!!развела лошару. Не только руки золотые...

Гость|03.01.2018 15:14|

Оно продолжается у меня в декрете. Завидуй.

Не дай Бог!

Гость|03.01.2018 15:26|

И монекюр у меня с блестской, ковырять в носу не удобно.

Имя: Гость
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