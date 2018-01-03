03.01.2018 | 09:14

В среду, 3 января, с 15:00 до 17:00 на площади имени Ленина в Пензе пройдет спортивно-массовое мероприятие, входящее в программу декады спорта и здоровья.

Гостей праздника ждут соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, а также показательные занятия по скандинавской ходьбе.

«Наиболее активные участники будут поощрены сертификатами на бесплатное посещение популярных спортивных объектов города», - сообщает пресс-служба администрации г. Пензы.