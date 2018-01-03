03.01.2018 | 15:11

Пензенские школьники вместе с родителями сдали экзамен на знание Правил дорожного движения. В Пензе прошел конкурс «Ребенок – главный пассажир». Организаторами выступили педагоги детско-юношеского центра «Спутник», сотрудники одного из автосалонов и инспекторы ГИБДД.

«Цель данного мероприятия – донести до родителей информацию, что при перевозке детей в салоне автомобиля необходимо использовать специальные удерживающие устройства», - подчеркнул инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Валентин Новоженцев.

Сам конкурс состоял из трех заданий: необходимо пройти специальный тест, оказать первую медицинскую помощь человеку, который в результате аварии получил черепно-мозговую травму, и выбрать из множества знаков запрещающие проезд велосипедистов.

О том, что к этой категории относится указатель «Автомагистраль», никто из участников не вспомнил. Зато на вопрос, почему нужно соблюдать правила дорожного движения, школьники отвечают, даже не задумываясь.

«Если их нарушить, то произойдет авария, и человек может погибнуть или остаться инвалидом», - объяснила юная участница конкурса Мария Трошина.

Всем участникам конкурса вручили дипломы, а победителям – ценные подарки.