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Общество | Пенза вошла в топ-6 городов России с высоким качеством работы властей

03.01.2018|11:43
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По оценкам Финансового университета при Правительстве РФ, Пенза вошла в список городов с высоким качеством работы местных властей и находится на шестом месте после Грозного, Тюмени, Севастополя, Хабаровска и Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также в перечень вошли Кемерово, Томск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны.

Университет провел исследования по проекту «Качество жизни в городах России». Основой исследования стали результаты социологических опросов горожан, проведенных в ноябре-декабре 2017 года. Опросы проводились в крупных и средних городах России с использованием методики CATI (computer assisted telephone interview) по репрезентативной выборке, отражающей взрослое население городов.

Согласно полученным результатам, более половины (52%) жителей полностью или в основном согласны с тем, что местные власти много делают для благополучия их города. Важно отметить, что доля тех, кто разделяет эту точку зрения, несколько выросла против прошлогоднего показателя.

С другой стороны, жители российских городов считают, что у них совершенно недостаточно возможностей для влияния на местные органы власти. Только 27% респондентов полностью или в основном согласны с тем, что они могут сильно влиять на городскую власть. Хотя и здесь надо отметить некоторый рост этого показателя по сравнению с данными за 2016 год.

Осталась на высоком уровне, хотя и несколько снизилась против прошлогоднего показателя доля тех, кому не приходилось давать взятки работникам местных органов власти, сотрудникам социальных или коммунальных служб. При этом чаще всего жителям приходится давать деньги врачам и сотрудникам дорожной полиции.

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Гость|03.01.2018 11:58|

Вот это да. Наши власти работают даже лучше чем московские. Ну и повезло же нам, вся страна небось завидует.

Гость|03.01.2018 12:01|

Ха-ха.

Гость|03.01.2018 12:02|

penzainform.ru писал(a):

(52%) жителей полностью или в основном согласны
penzainform.ru писал(a):
или в основном
penzainform.ru писал(a):
согласны
48% жителей 100% уверены что власти ничего не делают, ну а добавить сомневающихся чьи голоса были так завуалировано притянуты за уши В ОСНОВНОМ...

Вот Вы если бы выполняли свою работу на 30% Вам бы и оплата шла 30%, а эти рейтинги устраивают, в великолепную шестёрку входят.

Ждём прихода Грудинина, он разгонит эту шушеру.

Гость|03.01.2018 12:02|

Пожалуй пора из Москвы в Пензу переезжать.

Гость|03.01.2018 12:03|

Кому надо занесли. Лайков - тоже накрутили.

Гость|03.01.2018 12:14|

Гость писал(a):

Гость|03.01.2018 12:08|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Дык у них какие щас убытки идут, снег миллионами кубометров вывезти нельзя, сотни тысяч пескосмеси раскидать тоже нельзя, тонны топлива списать не получается-поставили машины от террористов Московскую охранять, 100% маршрут через Кузнецк был-по расходу топлива списанного можно будет увидеть-и так каждый день.

Гость|03.01.2018 12:17|

Полный бред и ложь?! Никогда в это не поверю! Власть Пензы, я считаю, абсолютно недееспособна!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|03.01.2018 12:17|

penzainform.ru писал(a):

По оценкам Финансового университета при Правительстве РФ
дальше даже можно и не читать.

все везде зашибись кароче.

Гость|03.01.2018 12:20|

Анекдот? Издевательство? Верх цинизма?

Гость|03.01.2018 12:21|

penzainform.ru писал(a):

По оценкам Финансового университета при Правительстве РФ, Пенза вошла в список городов с высоким качеством работы местных властей и находится на шестом месте после
браво! брависсимо, пензюки! вссе - как один - умеют подарить этим сборщикам мнений - улыбку чеширского кота! либерально настроенные (по привычке ни за что не отвечать) изрекут - "казнить нельзя помиловать". граждане поспокойнее- политические флегматики (не успев глянуть на флюгер властных ветров) веско обронят - "казнить, нельзя, помиловать"

Гость|03.01.2018 12:21|

Посмотрите кадровый состав руководства мэрии, и Вы всё поймете.

Гость|03.01.2018 12:25|

Гость писал(a):

Гость|03.01.2018 12:21|

Посмотрите кадровый состав руководства мэрии, и Вы всё поймете.

Всё демократично, учительницы начальных классов заведуют кадастром, психушник делает вид что разруливает проблемы города, всё чин чином.

Гость|03.01.2018 12:41|

penzainform.ru писал(a):

Согласно полученным результатам, более половины (52%) жителей полностью или в основном согласны с тем, что местные власти много делают для благополучия их города.
Бред.Эскиндаров Михаил Абдурахманович - ректор Финансового университета."У волшебника Сулеймана ,всё по честному без обмана".

Гость|03.01.2018 12:42|

Гость писал(a):

Ждём прихода Грудинина, он разгонит эту шушеру.
Само подмосковное хозяйство досталось Павлу Грудинину в самый разгар «лихих 90-х» в результате рейдерского захвата. Молодой замдиректора совхоза по коммерческим вопросам просто выжил своего начальника Петра Рябцева, припугнув его с помощью местных «братков». Получив предприятие в свои руки, Грудинин сразу же приватизировал земли из крестьянской собственности, а затем устроил незаконную распродажу земель сельхозназначения под объекты недвижимости. Первые шесть гектаров на пересечении Каширки и КАД были проданы бизнесмену Арасу Агаларову, который построил там один из первых магазинов своей торговой сети «Твой дом».С тех пор арендная империя Павла Грудинина расширилась до 23-го километра Каширского шоссе и в настоящее время включает огромные торговые площади: ТРК «Вегас» и «Вэймарт», цветочный центр StarLight Cash & Carry, дилерские центры «Ниссан», «Тойота» и «Лексус». Они-то и формируют основную часть доходов хваленого передовика коммунистического производства – за счет аренды и долевого участия в предприятиях-арендаторах членов семьи олигарха. В результате сегодня «Совхоз имени Ленина» находится в управлении риэлторской фирмы «ТТ девелопмент», принадлежащей Грудинину и его сыновьям. Помимо неё арендой занимаются также дочерние фирмы «Лига» и «Облинвестком».Естественно, что серым фоном в таких масштабных махинациях с землей проходят финансовые аферы. Одна из них была раскрыта риэлторами в связи с первой продажей части совхоза в 1995 году, когда цена за сотку была задекларирована почти в 20 раз ниже рыночной – 5,2 тыс. долларов вместо 100 тыс. долларов. Сегодня официальная годовая прибыль совхоза от аренды исчисляется в 50 млн рублей, однако, по данным экспертов, только аренда 12 га под комплекс IKEA должна приносить 500-750 млн рублей. Такой разброс цифр в бухгалтерии совхоза похож на почерк олигарха из 90-х, а не «честного коммуниста».Помимо спекуляций с арендой «Совхоз имени Ленина» дурно прославился и на продовольственном рынке Москвы. Крупные торговые сети закрыли для предприятия свои двери после скандала с клубникой, которая оказалась польского и турецкого происхождения. До раскрытия схемы контрабанда нелегальных ягод давала 70-80 млн серых руб

Гость|03.01.2018 12:52|

мдаа, врут и не краснеют! что за чушь пишут

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