03.01.2018 | 11:43

По оценкам Финансового университета при Правительстве РФ, Пенза вошла в список городов с высоким качеством работы местных властей и находится на шестом месте после Грозного, Тюмени, Севастополя, Хабаровска и Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также в перечень вошли Кемерово, Томск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны.

Университет провел исследования по проекту «Качество жизни в городах России». Основой исследования стали результаты социологических опросов горожан, проведенных в ноябре-декабре 2017 года. Опросы проводились в крупных и средних городах России с использованием методики CATI (computer assisted telephone interview) по репрезентативной выборке, отражающей взрослое население городов.

Согласно полученным результатам, более половины (52%) жителей полностью или в основном согласны с тем, что местные власти много делают для благополучия их города. Важно отметить, что доля тех, кто разделяет эту точку зрения, несколько выросла против прошлогоднего показателя.

С другой стороны, жители российских городов считают, что у них совершенно недостаточно возможностей для влияния на местные органы власти. Только 27% респондентов полностью или в основном согласны с тем, что они могут сильно влиять на городскую власть. Хотя и здесь надо отметить некоторый рост этого показателя по сравнению с данными за 2016 год.

Осталась на высоком уровне, хотя и несколько снизилась против прошлогоднего показателя доля тех, кому не приходилось давать взятки работникам местных органов власти, сотрудникам социальных или коммунальных служб. При этом чаще всего жителям приходится давать деньги врачам и сотрудникам дорожной полиции.