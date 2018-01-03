03.01.2018 | 18:00

На центральной улице Пензы появились бетонные плиты. Больше тридцати блоков поставили на протяжении всей Московской.

Эта улица стала пешеходной в конце прошлого века. Сейчас из транспорта здесь можно видеть лишь детские коляски, наездников на лошадях и ослах и развлекательный поезд на колесах.

«Я думаю, что здесь ездил паровоз, и чтобы он здесь не ездил, поставили блоки», - предположила пензячка.

Ответ на вопрос, с какой целью пензенский Арбат так «украсили», дан на сайте мэрии: по поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева для обеспечения безопасности граждан и усиления антитеррористической защищенности населения установили блоки разного размера и цвета.

«Могли бы хоть сугроб с плиты снять, не помешало бы. Но что делать, как уж есть. Но все равно настроение хорошее, новогоднее», - отметила пензячка.

«Сделали бы что-нибудь посимпатичнее - Деда Мороза или Снегурочку посадили», - предложила прохожая.

Или хотя бы оформили сверкающую огнями праздничную Московскую антивандальными вазонами, как, например, это сделали для ограничения движения транспорта на Привокзальной площади. Выглядят они намного привлекательнее, чем строительные блоки.