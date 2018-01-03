03.01.2018 | 12:50

В среду, 3 января, МУП «Пензадормост» ведет восстановление аварийных участков дорожного полотна от нефтебазы до дороги, ведущей в сторону микрорайона ГПЗ-24. Как сообщил директор городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев, завтра рабочие перейдут в Горбатов переулок и на улицу Кустанайскую.

Кроме того, в течение текущих суток сотрудники Пензадормоста проведут уборку территории под Сурским мостом, промывку и откачку ливневых колодцев на улицах Гагарина, З. Космодемьянской и Ленина, очистку кюветов на улицах Попова, Калинина, Красной и Ватутина.

Также будет проведена уборка мусора и грязи с тротуаров в районе Пензы-I; на улицах Пролетарской, Луначарского, Суворова, Октябрьской, Долгова, Плеханова, Бакунина, Володарского, Московской, Чехова, Урицкого, Измайлова, Толстого, Дзержинского, Долгорукова, Дружбы, К. Цеткин, Транспортной, Парковой, Тарханова, Антонова, Коннозаводской, Подлесной, Чаадаева, Каракозова, Саранской, Литвинова; в Горбатовом переулке; по дороге на Ахуны.

Кроме того, запланирована очистка автопавильонов на Пензе-I; на улицах Чехова, Суворова, Октябрьской, Антонова, Сурской, Чаадаева, Измайлова, Коннозаводской, Подлесной, Кордон Студеный, Стрельбищенской, Луговой, С. Перовской, Д. Бедного, К. Цеткин, Лермонтова, Красной, Кирова, Володарского, Плеханова, Пушкина,Захарова, Космодемьянской, Бекешской, Суворова, Коммунистической, Карпинского, 8 Марта, Окружной, Мира; на проспекте Победы; по дороге на Ахуны, по дороге на Барковку.

«На улицах Воронова, Российской, Кижеватова, Вишневой и Овражной пройдет очистка лестничных маршей», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.