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Общество | МУП «Пензадормост» восстанавливает асфальт на улицах города

03.01.2018|12:50
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В среду, 3 января, МУП «Пензадормост» ведет восстановление аварийных участков дорожного полотна от нефтебазы до дороги, ведущей в сторону микрорайона ГПЗ-24. Как сообщил директор городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев, завтра рабочие перейдут в Горбатов переулок и на улицу Кустанайскую.

Кроме того, в течение текущих суток сотрудники Пензадормоста проведут уборку территории под Сурским мостом, промывку и откачку ливневых колодцев на улицах Гагарина, З. Космодемьянской и Ленина, очистку кюветов на улицах Попова, Калинина, Красной и Ватутина.

Также будет проведена уборка мусора и грязи с тротуаров в районе Пензы-I; на улицах Пролетарской, Луначарского, Суворова, Октябрьской, Долгова, Плеханова, Бакунина, Володарского, Московской, Чехова, Урицкого, Измайлова, Толстого, Дзержинского, Долгорукова, Дружбы, К. Цеткин, Транспортной, Парковой, Тарханова, Антонова, Коннозаводской, Подлесной, Чаадаева, Каракозова, Саранской, Литвинова; в Горбатовом переулке; по дороге на Ахуны.

Кроме того, запланирована очистка автопавильонов на Пензе-I; на улицах Чехова, Суворова, Октябрьской, Антонова, Сурской, Чаадаева, Измайлова, Коннозаводской, Подлесной, Кордон Студеный, Стрельбищенской, Луговой, С. Перовской, Д. Бедного, К. Цеткин, Лермонтова, Красной, Кирова, Володарского, Плеханова, Пушкина,Захарова, Космодемьянской, Бекешской, Суворова, Коммунистической, Карпинского, 8 Марта, Окружной, Мира; на проспекте Победы; по дороге на Ахуны, по дороге на Барковку.

«На улицах Воронова, Российской, Кижеватова, Вишневой и Овражной пройдет очистка лестничных маршей», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|03.01.2018 13:10|

penzainform.ru писал(a):

МУП «Пензадормост» ведет восстановление аварийных участков дорожного полотна
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВЫ НА МЕСТЕ ЯМ ДЕЛАЕТЕ БУГРЫ.И ТАКИЕ,ЧТО НЕ ИЗВЕСТНО,ЧТО И ХУЖЕ.ИХ ВСЕ ОБЪЕЗЖАЮТ ИНАЧЕ ОСТАНЕШЬСЯ БЕЗ ПОДВЕСКИ.

А ТО ЧТО ТВОРИТСЯ НА КПД Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.ВЫ БУЛЫЖНИКИ ПО ДОРОГЕ РАСКИДАЛИ И ТИПА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ.ВЕДЬ РЕАЛЬНО КОГО НИБУДЬ УБЬЁТ.ПОЧЕМУ НЕ ТРАМБУЮТ ВИБРОПЛИТОЙ???

Гость|03.01.2018 13:41|

ВЫ БУЛЫЖНИКИ ПО ДОРОГЕ РАСКИДАЛИ И ТИПА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ.ВЕДЬ РЕАЛЬНО КОГО НИБУДЬ УБЬЁТ.ПОЧЕМУ НЕ ТРАМБУЮТ ВИБРОПЛИТОЙ???

Булыжники пригодятся пролетариату...

Гость|03.01.2018 13:55|

Заплатки при потеплении наматываются на колесо

Гость|03.01.2018 13:55|

комунальщики локти кусают себе-снега нет,убирать нечего-денег заработать не получается.решили отремонтировать дороги зимой-трындец. лета не хватило им.

Гость|03.01.2018 14:29|

РЕМОНТ ИДЁТ ПО НАНО ТЕХНОЛОГИЯМ.СРЕДСТВА РАЗДЕЛЕНЫ НА НАНО.КОНЦОВ НЕТ.

Гость|03.01.2018 14:30|

опять жулики с рекламой что то нарыли.забанить срочно. всё загадили.

Гость|03.01.2018 15:35|

Гость писал(a):

Булыжники пригодятся пролетариату..
Это подготовка к выборам

Гость|03.01.2018 15:55|

Гость писал(a):

комунальщики локти кусают себе-снега нет,убирать нечего-денег заработать не получается.решили отремонтировать дороги зимой-трындец. лета не хватило им.
Посмотрите федеральный сайт госзакупки,Пензадормост,и увидите ,что они транспорт ! арендуют!!!

Гость|03.01.2018 16:17|

Свежеотремонтированную (наконец-то!) улицу Терешковой в двух местах в декабре разрыли. Щебёнкой закидали - разлетелась по всей улице. Нормально?

Гость|03.01.2018 16:46|

НА МЕСТЕ ЯМ ДЕЛАЕТЕ БУГРЫ

дык! по есть нормативы на ЯМЫ, если ЯМЫ больше нормы - повод для санкций. а на БУГРЫ нет НОРМАТИВОВ. поэтому их можно делать любыми...

Гость|03.01.2018 16:47|

дороги ужас а муп не торопятся

Полоний (гость)|03.01.2018 16:53|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
МУП «Пензадормост» ведет восстановление аварийных участков дорожного полотна
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВЫ НА МЕСТЕ ЯМ ДЕЛАЕТЕ БУГРЫ.И ТАКИЕ,ЧТО НЕ ИЗВЕСТНО,ЧТО И ХУЖЕ.ИХ ВСЕ ОБЪЕЗЖАЮТ ИНАЧЕ ОСТАНЕШЬСЯ БЕЗ ПОДВЕСКИ.

А ТО ЧТО ТВОРИТСЯ НА КПД Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.ВЫ БУЛЫЖНИКИ ПО ДОРОГЕ РАСКИДАЛИ И ТИПА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ.ВЕДЬ РЕАЛЬНО КОГО НИБУДЬ УБЬЁТ.ПОЧЕМУ НЕ ТРАМБУЮТ ВИБРОПЛИТОЙ???

Ходите пешком или пользуйтесь общественным транспортом. Тогда претензий не будет.

Гость|03.01.2018 16:58|

от таких дорог волосы у лысых поднимаются,проедьте по дорогам одно слово.позор.

Гость|03.01.2018 17:21|

ГОРЯЧИЙ АСФАЛЬТ ПО НАНО ТЕХНОЛОГИЯМ ИСПАРЯЕТ ВОДУ И ЗАПОЛНЯЕТ НАНО ЩЕЛИ СЛОВНО БЕТОН. НАНО ЗАПЛАТКИ - ЭТО ПРОБНЫЙ ВАРИАНТ.ПЕНЗА ВХОДИТ В ШЕСТЁРКУ РАЗВИТЫХ ОБЛАСТЕЙ И ЗА НАШИМИ НАНО ДОРОГАМИ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ.

Гость|03.01.2018 17:32|

надо сделать побольше автобусов, нет, троллейбусов!

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