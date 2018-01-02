02.01.2018 | 12:42

Во вторник, 2 января, сотрудники городского комплексного центра срочной социальной помощи населению провели по Пензе дополнительный рейд по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

В рамках рейда были обследованы улицы Ульяновская, Минская, Кронштадтская, Циолковского, Ударная, Гагарина, Чапаева, Активная, Долгорукова, Чаадаева, Свободы, Бакунина, Кирова, Володарского, Кулакова, Суворова, Карпинского, 8 Марта, Бородина, Рахманинова; проспекты Победы и Строителей.

Специалисты центра обнаружили пятерых человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. Каждому из них рассказали о необходимости лечения от алкогольной зависимости и выдали направление в областную наркологическую больницу.

Кроме того, бродяги получили продовольственные наборы, теплую одежду, направления в Дом ночного пребывания и на флюорографию. Выдали им и информационный лист с адресами учреждений соцзащиты, где можно получить квалифицированную помощь.

«Также были проведены обследования домов № 72 и № 74 на ул. Суворова и территории мусорной контейнерной площадки, расположенной у дома № 21 на ул. 8 Марта. На момент обследования лиц без определенного места жительства выявлено не было», - сообщили в Социальном управлении г. Пензы.