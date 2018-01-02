Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 янв 2018|18:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | В Пензе бродягам раздали продукты и направления на флюорографию

02.01.2018|12:42
Печать

Во вторник, 2 января, сотрудники городского комплексного центра срочной социальной помощи населению провели по Пензе дополнительный рейд по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

В рамках рейда были обследованы улицы Ульяновская, Минская, Кронштадтская, Циолковского, Ударная, Гагарина, Чапаева, Активная, Долгорукова, Чаадаева, Свободы, Бакунина, Кирова, Володарского, Кулакова, Суворова, Карпинского, 8 Марта, Бородина, Рахманинова; проспекты Победы и Строителей.

Специалисты центра обнаружили пятерых человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. Каждому из них рассказали о необходимости лечения от алкогольной зависимости и выдали направление в областную наркологическую больницу.

Кроме того, бродяги получили продовольственные наборы, теплую одежду, направления в Дом ночного пребывания и на флюорографию. Выдали им и информационный лист с адресами учреждений соцзащиты, где можно получить квалифицированную помощь.

«Также были проведены обследования домов № 72 и № 74 на ул. Суворова и территории мусорной контейнерной площадки, расположенной у дома № 21 на ул. 8 Марта. На момент обследования лиц без определенного места жительства выявлено не было», - сообщили в Социальном управлении г. Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|02.01.2018 13:36|

Кроме того, бродяги получили продовольственные наборы, теплую одежду, направления в Дом ночного пребывания и на флюорографию

С последующим препровождением на кремацию...

Гость|02.01.2018 13:41|

Нет бы в санаторий пристроить на месяц паспортишки им следить работенку.

Гость|02.01.2018 14:37|

ОНИ САМИ ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ.

Гость|02.01.2018 17:32|

Да не скажи не которым помогали.

Гость|02.01.2018 17:49|

Гость писал(a):

Нет бы в санаторий пристроить на месяц паспортишки им следить работенку.
Эт они тоды не скоро подохнут,а цель то другая.

Гость|02.01.2018 17:51|

Гость писал(a):

Да не скажи не которым помогали.
На халяву погорбатится.

Гость|02.01.2018 17:55|

Гость писал(a):

Кроме того, бродяги получили продовольственные наборы, теплую одежду, направления в Дом ночного пребывания и на флюорографию

С последующим препровождением на кремацию...

Бродяга - правильный человек и никогда не будет побираться, А это бамжатник,не путай.

Гость|02.01.2018 18:09|

Мы бродяги как вольные птицы, не зря поётся -Гуляй бродяга за судьбу держись.

Гость|02.01.2018 18:15|

Гость писал(a):

Мы бродяги как вольные птицы, не зря поётся -Гуляй бродяга за судьбу держись.
Правильно на все 100,давно поди живёшь,соображаешь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!