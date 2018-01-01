01.01.2018 | 16:52

Четвероногие символы 2018 года в любое время суток, в праздничные или будние дни, готовы выйти на серьезное задание. В центре кинологической службы УМВД России по Пензенской области несколько десятков собак. Среди них немецкие, бельгийские овчарки, лабрадоры, ротвейлеры.

Семилетний Авадон настоящая гроза преступников. Пес молниеносно настигает и обезвреживает злодеев.

«Эта собака у нас по общеразыскному профилю. Мы заступаем в группу УВД СОГ, где выезжаем на место происшествия: кражи, грабежи, разбои», - рассказал начальник отделения кинологической службы УМВД России по Пензенской области Василий Повелица.

При этом собака беспрекословно выполняет команды своего хозяина, старшего лейтенанта полиции Василия Повелицы. Кинолог большую часть своей жизни посвятил воспитанию служебных собак. Кстати, его Авадон по человеческим меркам уже имеет звание подполковника, а может, даже и полковника.

«По приказу у нас собаки несут службу до восьми лет. Но в принципе, если собака здорова и еще энергична, то мы ей продлеваем каждый год срок службы. Бельгийские овчарки вообще долгожители, они могут нести службу до 12 лет», - добавил кинолог.

Решение о том, оставаться собаке в строю или ее служебная карьера закончена, принимает комиссия. В нее входит и ветеринарный врач кинологического центра Екатерина Савина.

«Профессиональная болезнь - остеохондроз, потому что они очень много прыгают. Наши собаки идут на задержание. В старости у них основные болезни - это артрит, артроз, остеохондроз», - рассказала ветеринар.

На глазах Екатерины из щенков вырастают энергичные и преданные друзья полицейских. Кстати, всем собакам, которые прошли отбор, ставят чип.

«У каждого есть свой личный идентификационный номер», - отметила Екатерина Савина.

Трехмесячная Жасмин отправится на помощь кузнецким полицейским. Правда, она еще не скоро выйдет на свое первое задание: только после года собаки считаются подготовленными к своей непростой и в то же время столь необходимой службе.