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Общество | Виктор Кувайцев пожелал пензенцам радостных перемен в новом году

31.12.2017|11:07
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев направил обращение в адрес жителей города по случаю празднования Нового года и Рождества Христова.

«Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть эти праздничные дни озарят ваш дом светом радости и доброты, добавят сил и вдохновения для добрых дел и начинаний.

Уходящий год был наполнен трудом и заботой о родном городе каждого из нас. Он принес много хорошего. Нам удалось успешно реализовать крупные проекты - обновить многие дворовые территории, сделать наши дороги более комфортными и безопасными для передвижения.

2017-й год порадовал нас положительной динамикой в сферах образования, строительства и благоустройства. Задан хороший темп роста, и мы продолжаем двигаться вперед. Будем развивать общественные пространства, ремонтировать магистрали, строить новые социально значимые объекты, вкладывать средства в образование наших детей.

Давайте пожелаем друг другу удачи и везения! Радостных перемен, ярких и запоминающихся событий, доброго здоровья и благополучия!

Пусть новый год будет мирным, счастливым и созидательным! Пусть все задуманное обязательно осуществится!» - говорится в поздравительном сообщении.

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Гость|31.12.2017 11:23|

Трещины в асфальте на катке лучше бы заделал.

Поздравитель.

Гость|31.12.2017 14:09|

А я вот хочу пожелать администрации в новом году прекратить пилить и делить и начать проверять конторы жкх,дорожные,работу ларьков с питанием,и так далее.

Гость|31.12.2017 15:02|

сделайте дороги.и надземные или подземные переходы на пр строителей.а не как сейчас сделали светофоры.стали одни пробки и безопасности ни какой.люди переходят как хотят и где хотят

Гость|31.12.2017 16:36|

Люди в Новый год без воды сидят!!!

Гость|31.12.2017 17:39|

Чтоб вы издохли,поздравители.

Имя: Гость
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