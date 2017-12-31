В воскресенье, 31 декабря, в 11:00 в Арбекове, на проспекте Победы, 105, произошла утечка из колодца ООО «Горводоканал». Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители пяти многоквартирных домов.
В настоящее время на объекте ведутся работы по ликвидации утечки. Руководство ресурсоснабжающей организации пообещало устранить ее в течение нескольких часов.
За участком закрепят дежурного со стороны городских служб, чтобы он мониторил ситуацию и держал этот вопрос на личном контроле, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
За соблюдением требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов проследит областная прокуратура.
Пемза сыпется на глазах