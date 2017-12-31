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Общество | В Пензе жители пяти домов остались без холодной воды из-за утечки

31.12.2017|13:09
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В воскресенье, 31 декабря, в 11:00 в Арбекове, на проспекте Победы, 105, произошла утечка из колодца ООО «Горводоканал». Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители пяти многоквартирных домов.

В настоящее время на объекте ведутся работы по ликвидации утечки. Руководство ресурсоснабжающей организации пообещало устранить ее в течение нескольких часов.

За участком закрепят дежурного со стороны городских служб, чтобы он мониторил ситуацию и держал этот вопрос на личном контроле, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

За соблюдением требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов проследит областная прокуратура.

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Гость|31.12.2017 13:32|

Пемза сыпется на глазах

Гость|31.12.2017 13:40|

Житель с улицы Кронштадтской ТОЖЕ ЖДЁТ ВОДЫ!!!

Гость|31.12.2017 13:43|

Начало конца.

Гость|31.12.2017 13:48|

Что-то в последнее время постоянно люди остаются то без воды, то без тепла. Летом чем занимались все службы? Всё разворовали что ли? Халатность кругом, но зато бордюры поменяли и хвалебные таблички наставили, за счёт чего отремонтированы дороги. Позирище.

Гость|31.12.2017 15:35|

Черти

Гость|31.12.2017 15:49|

ВОДЫ ВСЁ НЕТ!!!

Гость|31.12.2017 16:01|

ПОДАРОК ОТ ВЛАСТЕЙ.

Имя: Гость
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