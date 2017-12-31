31.12.2017 | 13:33

Не только фразы из любимого советского кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» ушли в народ. Многие россияне с удовольствием переняли и традицию главного героя картины Евгения Лукашина. 31 декабря в банях по всей стране выстраиваются очереди из желающих помыться, чтобы Новый год встретить чистыми.

С самого утра десятки пензенцев устремились в одну из городских помывочных, причем для большинства посетителей дата не имеет особого значение: они являются завсегдатаями таких заведений.

«Все те, которые ходят в баню, - это любители. Любят баню до безумия. У нас пять бань, и в каждую баню ходит свой клиент, свой посетитель. Они вот уже с Кураева на Циолковского не пойдут. И наоборот», - рассказала заместитель директора по производству МУП «Пензенские бани» Любовь Романова.

Жителю Пензы Петру Наумову через две недели исполнится 93 года. Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина регулярно посещает парную.

«Все дышит. Все вот эти поры открываются. И какое бы ни было тело, оно содержит влагу. Вот эта влага, она через поры выходит - и как будто молодой стал», - поделился своим наблюдением Петр Наумов.

На столе в раздевалке не кружки с пенным напитком, как это сорок с лишним лет тому назад было на съемочной площадке у Эльдара Рязанова, а термосы с чаем. Хотя некоторые пензенцы и сегодня совмещают полезную процедуру с вредной для здоровья.

А вот главный банный атрибут веник для советских граждан был настолько ценен, что в фильме Евгений Лукашин даже улетел вместе с ним в Ленинград.

«Чаще всего берут березовый веник, потому что он более мягкий, более для кожи приятный. Но некоторые берут сразу два, пользуются и березовым, и дубовым веником. Еще и полынью - приносят с собой веники из полыни, из хвои. Это уже на любителя», - пояснила сотрудница МУП «Пензенские бани» Светлана Смолькина.

В областном центре общественные муниципальные бани 31 декабря будут работать до 20:00.