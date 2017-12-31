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Общество | Мэр Пензы проверил состояние городских площадей перед торжествами

31.12.2017|10:05
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Утром в воскресенье, 31 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил объекты массовых гуляний горожан и в первую очередь площадь Ленина, где в этом году пройдут главные торжества.

На центральной площади разместился домик Деда Мороза, здесь обустроена мини-сцена, установлен экран для трансляции поздравлений, социальных роликов и фильмов о достижениях области в 2017 году.

С 23:00 до 3:00 у главной елки для пензенцев и гостей города будет организована развлекательная программа.

Осмотрев площадь, Виктор Кувайцев убедился, что приняты все меры для обеспечения безопасности людей в период празднования: установлены бетонные блоки, ограничивающие проезд на территорию, утверждена временная схема организации дорожного движения, на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

«Все службы готовы, чтобы праздники прошли без происшествий», - подчеркнул мэр.

Также он проверил состояние Привокзальной и Юбилейной площадей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Гость|31.12.2017 10:23|

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ.

Гость|31.12.2017 10:27|

penzainform.ru писал(a):

Осмотрев площадь, Виктор Кувайцев убедился, что приняты все меры для обеспечения безопасности людей в период празднования: установлены бетонные блоки, ограничивающие проезд на территорию, утверждена временная схема организации дорожного движения, на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Пару бтр и оцепления не хватает для полной картины.Готовимся отражать нападение или встречать Новый год???

Всех с наступающим праздником.

Гость|31.12.2017 10:57|

penzainform.ru писал(a):

Осмотрев площадь, Виктор Кувайцев убедился
Подмели?

Трещины заделали?

Сколько каблучков погибнет в эту ночь.

Наплевать мэру на наших дорогих и любимых женщин!

При Грудинине новый мэр будет заботится о людях!

Гость|31.12.2017 15:05|

а дороги проверить не успел

Имя: Гость
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