31.12.2017 | 10:05

Утром в воскресенье, 31 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил объекты массовых гуляний горожан и в первую очередь площадь Ленина, где в этом году пройдут главные торжества.

На центральной площади разместился домик Деда Мороза, здесь обустроена мини-сцена, установлен экран для трансляции поздравлений, социальных роликов и фильмов о достижениях области в 2017 году.

С 23:00 до 3:00 у главной елки для пензенцев и гостей города будет организована развлекательная программа.

Осмотрев площадь, Виктор Кувайцев убедился, что приняты все меры для обеспечения безопасности людей в период празднования: установлены бетонные блоки, ограничивающие проезд на территорию, утверждена временная схема организации дорожного движения, на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

«Все службы готовы, чтобы праздники прошли без происшествий», - подчеркнул мэр.

Также он проверил состояние Привокзальной и Юбилейной площадей, сообщили в пресс-службе городской администрации.