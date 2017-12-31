31.12.2017 | 14:50

Каждый новый год дарит надежду на чудо. Когда бьют куранты, все становятся немного детьми, которые верят в волшебство, готовы простить обиды и начать жизнь с чистого листа. Это время, когда можно отдохнуть от дел и поделиться теплом с близкими.

Компания «Термодом» поздравляет всех с Новым годом. Она построила целый город - Город Спутник - и постаралась сделать так, чтобы каждый почувствовал заботу и внимание.

Праздники и соревнования, горки, каток и хоккейная площадка - в новогодние праздники набережная Спутника превращается в большой веселый зимний городок. Здесь царит веселье, здесь взрослые искренне и широко улыбаются, дети смеются и нет места для забот и тревог.

Яркие дома, теплые квартиры, красивые и уютные дворы - сделано все, чтобы жизнь была по-настоящему комфортной, интересной и насыщенной.

Компания «Термодом» желает, чтобы современный ритм жизни не позволил забыть о вечных ценностях, призывает любить близких, дарить им тепло и радоваться каждому дню.