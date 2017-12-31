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Общество | 9 января в прокуратурах Пензенской области будут ждать предпринимателей

31.12.2017|10:55
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9 января в Пензенском регионе сотрудники прокуратуры присоединятся к Всероссийскому дню приема предпринимателей.

С бизнесменами будут встречаться представители профильных подразделений областной прокуратуры, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.

«В прокуратуре области прием пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб. 100, в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Посетителей будут ждать с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

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Гость|31.12.2017 11:27|

Ждали Деда мороза, а приглашают в прокуратуру.

Гость|31.12.2017 12:43|

кто сам не придет того приведут.

Гость|31.12.2017 13:32|

Предпринимателей на праздники нагнут,а кто хочет пожалиться,то милости просим 9 числа.

Гость|31.12.2017 14:50|

Защитой прав предпринимателей заманивают. Выйдет ли кто оттуда своими ногами?

Гость|31.12.2017 14:55|

Если вы не идёте в прокуратуру - прокуратура идёт к вам .

Гость|31.12.2017 17:55|

Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout

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