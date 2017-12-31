31.12.2017 | 10:55

9 января в Пензенском регионе сотрудники прокуратуры присоединятся к Всероссийскому дню приема предпринимателей.

С бизнесменами будут встречаться представители профильных подразделений областной прокуратуры, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.

«В прокуратуре области прием пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб. 100, в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Посетителей будут ждать с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).