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Общество | В праздники в медицинских учреждениях будет вестись круглосуточное дежурство

30.12.2017|12:41
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Жители Пензенской области, у которых возникли спорные вопросы или непредвиденные ситуации, касающиеся сферы здравоохранения, могут в праздничные дни обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Дежурные будут работать круглосуточно. Телефоны медицинских учреждений можно узнать здесь.

Также на телефоне горячей линии 8 (987) 516-98-82 (короткий 22-98-82) будут дежурить специалисты регионального Минздрава. К ним можно обращаться по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской помощи.

Все выходные и праздничные дни с 30 декабря 2017 по 8 января 2018-го включительно жителям Сурского края в полном объеме будет оказываться скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров.

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Гость|30.12.2017 15:28|

Так поликлиники будут работать или нет?

Гость|30.12.2017 16:40|

НЕТ. Все будут отдыхать. Врачи тоже люди.

Гость|30.12.2017 17:14|

А железнодорожники работают в праздники. А они кто?

Имя: Гость
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