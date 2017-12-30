Жители Пензенской области, у которых возникли спорные вопросы или непредвиденные ситуации, касающиеся сферы здравоохранения, могут в праздничные дни обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Дежурные будут работать круглосуточно. Телефоны медицинских учреждений можно узнать здесь.
Также на телефоне горячей линии 8 (987) 516-98-82 (короткий 22-98-82) будут дежурить специалисты регионального Минздрава. К ним можно обращаться по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской помощи.
Все выходные и праздничные дни с 30 декабря 2017 по 8 января 2018-го включительно жителям Сурского края в полном объеме будет оказываться скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров.
Так поликлиники будут работать или нет?