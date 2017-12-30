30.12.2017 | 13:04

В дни новогодних каникул, с 3 по 6 января, в 15:00 посетители Пензенского зоопарка смогут узнать, как и чем питаются различные животные. Для этого сотрудники проведут показательные кормления.

Как сообщается на сайте зоопарка, 3 января гости увидят трапезу фенеков, 4-го - волков, 5-го - лис, 6-го - енотовидных собак.

Также 6 и 7 января с 12:00 до 14:00 в зоопарке пройдет «Парад снеговиков», участникам которого предстоит слепить и раскрасить снежного человечка.