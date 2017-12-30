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Общество | В Пензенском зоопарке пройдут показательные кормления животных

30.12.2017|13:04
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В дни новогодних каникул, с 3 по 6 января, в 15:00 посетители Пензенского зоопарка смогут узнать, как и чем питаются различные животные. Для этого сотрудники проведут показательные кормления.

Как сообщается на сайте зоопарка, 3 января гости увидят трапезу фенеков, 4-го - волков, 5-го - лис, 6-го - енотовидных собак.

Также 6 и 7 января с 12:00 до 14:00 в зоопарке пройдет «Парад снеговиков», участникам которого предстоит слепить и раскрасить снежного человечка.

Источник — фото с сайта www.zoo-penza.ru
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Гость|30.12.2017 13:18|

НАВЕРНО ПОЯВИЛАСЬ ЕДА! БУДЕМ ЛИЦЕЗРЕТЬ ТРАПЕЗУ СОБАЧЬИХ. ГОЛОДОМОР ОТСТУПИЛ.

Гость|30.12.2017 13:22|

А почему бы не устроить показательное кормление депутатов гордумы?

Гость|30.12.2017 13:47|

Депутаты не будут кушать мясо сан.забоя. Им бы осетринки и стерлядки.

Гость|30.12.2017 14:33|

Я уж подумал показательное кормление грудью.

Гость|30.12.2017 14:36|

а ветеранов в этом году кормить не будут?

Гость|30.12.2017 14:58|

И в этом,и в следующем накормят всех. обещаний хватит всем.

Имя: Гость
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