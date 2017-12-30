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Общество | В Пензе прошли рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем

30.12.2017|15:38
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Начальник отела потребительского рынка администрации г. Пензы Ирина Баулина получила сигнал о том, что в одном из кафе продают алкоголь. Однако собственник заведения пояснил, что оно на самом деле не работает, хоть дверь и открыта, и крепких напитков посетителям здесь не предлагают.

За одним из столиков бара сидел мужчина. На вопрос, что за прозрачная бесцветная жидкость налита в его стакан, он ответил, что это сок. В момент рейда в другом зале находились еще две посетительницы.

Владелец заявил, что пришедшие к нему посетители принесли спиртосодержащие напитки с собой, а бар просто предоставил им пустые стаканы.

Дальше в дело уже вмешались сотрудники правоохранительных органов.

«Если факт продажи подтвердится, то на это физическое лицо или индивидуального предпринимателя будет составлен протокол об административном правонарушении», - сообщила Ирина Баулина.

Такие рейды по предприятиям общественного питания проходят перед Новым годом во всех районах города.

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Гость|30.12.2017 23:59|

Горячая пора, борьба с конкурентами

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