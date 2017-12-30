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Общество | В Пензе появился праздничный новогодний троллейбус

30.12.2017|17:49
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По маршруту № 7 из Запрудного до Аэропорта и обратно ездит новогодний троллейбус. В его салоне царит волшебная атмосфера приближающего праздника: на окнах развешена разноцветная мишура, расклеены плакаты со сказочными персонажами и поздравлениями.

«Этот троллейбус каждый год украшают, поэтому всегда приятно попасть именно на этот рейс и проехаться. Становится веселее», - отметил пассажир.

«Пропадают грустные мысли, очень приятно и радостно», - поделилась пензячка.

«Благодарность, конечно, кондуктору и водителю за то, что поработали над этим. Очень приятно ехать уставшими с работы, так что спасибо им», - поблагодарила горожанка.

Валентина Владимировна Маркина, кондуктор этого троллейбуса, честно рассказывает пассажирам, что украшала салон не она, а ее напарница, которая приобрела все необходимое для того, чтобы сделать его волшебным, за собственные деньги.

«У нас тут собаки, Дед Мороз, Снегурочка. Красиво же? Пассажиры улыбаются, у всех хорошее настроение», - отметила кондуктор.

Находиться в таком троллейбусе одно удовольствие. У пассажиров сразу создается новогоднее настроение и чувствуется, что вот уже совсем скоро наступит любимый многими пензенцами праздник - Новый год.

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Гость|30.12.2017 19:16|

Позорище,лучше бы табличку с номером обновили

Гость|30.12.2017 19:17|

О, я тоже была в этом троллейбусе! Красиво! Празднично! Волшебно!

Гость|30.12.2017 19:35|

Гость писал(a):

О, я тоже была в этом троллейбусе! Красиво! Празднично! Волшебно!

Вот он леветирующий, мечта твоя сбылась.

Гость|30.12.2017 19:47|

Для мордовских буртасов - самое то.

Гость|30.12.2017 20:01|

только вот не 7 маршрут, а 6

Гость|30.12.2017 20:07|

Не понятно, на табличке написано маршрут 7, но указана конечная не Аэропорт, а Пенза 3. Странно…

Гость|30.12.2017 20:11|

Гость писал(a):

Позорище,лучше бы табличку с номером обновили
Тоже сразу заметил . Как обоссали . Придурки !

Гость|30.12.2017 20:22|

А террористы в него заходят?

Гость|30.12.2017 20:36|

Вместо украшений лучше бы каждому входящему давали полкило куриных лап на холодец к новому году народ был бы очень рад.

Гость|30.12.2017 21:48|

Эх, вот бы дядя Юра с проспекта Строителей работал в этом троллейбусе, то праздник бы в нем был день и ночь. Он бы и станцевал, и спел, и людям бы дарил улыбки. Бесплатно бы всех возил. Диван бы из дома принес на заднюю площадку, а не только мишуру повесил. Собака бы вместо водителя была. Все бы в восторге были!!!

Гость|30.12.2017 22:24|

Бал во время чумы. Позорище.

Гость|30.12.2017 22:38|

люди за свой счет настроение вам поднимают ! А вы только хаять можете .

Гость|30.12.2017 22:56|

Клёвый троллейбус. Поднимает настроение.

Гость|30.12.2017 23:11|

Лол. Буртасам мишура проходит вместо отопления. Поржал над туземцами.

Гость|30.12.2017 23:15|

Гость писал(a):

Лол. Буртасам
Лола? Это баба резиновая у тебя?

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Имя: Гость
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