30.12.2017 | 17:49

По маршруту № 7 из Запрудного до Аэропорта и обратно ездит новогодний троллейбус. В его салоне царит волшебная атмосфера приближающего праздника: на окнах развешена разноцветная мишура, расклеены плакаты со сказочными персонажами и поздравлениями.

«Этот троллейбус каждый год украшают, поэтому всегда приятно попасть именно на этот рейс и проехаться. Становится веселее», - отметил пассажир.

«Пропадают грустные мысли, очень приятно и радостно», - поделилась пензячка.

«Благодарность, конечно, кондуктору и водителю за то, что поработали над этим. Очень приятно ехать уставшими с работы, так что спасибо им», - поблагодарила горожанка.

Валентина Владимировна Маркина, кондуктор этого троллейбуса, честно рассказывает пассажирам, что украшала салон не она, а ее напарница, которая приобрела все необходимое для того, чтобы сделать его волшебным, за собственные деньги.

«У нас тут собаки, Дед Мороз, Снегурочка. Красиво же? Пассажиры улыбаются, у всех хорошее настроение», - отметила кондуктор.

Находиться в таком троллейбусе одно удовольствие. У пассажиров сразу создается новогоднее настроение и чувствуется, что вот уже совсем скоро наступит любимый многими пензенцами праздник - Новый год.