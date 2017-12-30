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Общество | В Пензе полицейские провели профилактические лекции для студентов

30.12.2017|16:16
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Сотрудники полиции подробно рассказали студентам Пензенского аграрного университета о способах мошенничества, чтобы молодые люди и сами не стали жертвами преступлений, и оградили своих близких, особенно пожилого возраста, от преступных посягательств.

«У всех вас имеются престарелые родственники. Нужно провести с ними беседу, разъяснить, что нельзя впускать посторонних в квартиру без сопровождения других членов семьи», - подчеркнул заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пензе Андрей Гаврюшин.

Сами студенты рискуют попасть на удочку злоумышленников как активные пользователи Всемирной паутины. Им советуют внимательно изучать страницы интернет-магазинов, прежде чем делать там покупки, и не доверять неожиданным просьбам о переводе денег.

«Нужно сначала убедиться, правда ли это, или обратиться к сотрудникам полиции, а уже потом совершать те или иные действия», - рассказала студентка Дарья Безяева.

Подобные профилактические лекции проводятся во всех пензенских вузах.

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Гость|30.12.2017 18:36|

а господа полицейские не могли бы пояснить откуда у зэков столько мобильных телефонов в камерах !? В которых арестанты и инете сидят и пенсионерам названивают !?

Гость|30.12.2017 19:19|

Их обучили способам мошенничества чтобы они не стали жертвами правосудия

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