30.12.2017 | 16:16

Сотрудники полиции подробно рассказали студентам Пензенского аграрного университета о способах мошенничества, чтобы молодые люди и сами не стали жертвами преступлений, и оградили своих близких, особенно пожилого возраста, от преступных посягательств.

«У всех вас имеются престарелые родственники. Нужно провести с ними беседу, разъяснить, что нельзя впускать посторонних в квартиру без сопровождения других членов семьи», - подчеркнул заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пензе Андрей Гаврюшин.

Сами студенты рискуют попасть на удочку злоумышленников как активные пользователи Всемирной паутины. Им советуют внимательно изучать страницы интернет-магазинов, прежде чем делать там покупки, и не доверять неожиданным просьбам о переводе денег.

«Нужно сначала убедиться, правда ли это, или обратиться к сотрудникам полиции, а уже потом совершать те или иные действия», - рассказала студентка Дарья Безяева.

Подобные профилактические лекции проводятся во всех пензенских вузах.