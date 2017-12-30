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Общество | В Каменском районе прокуратура добилась восстановления подачи воды

30.12.2017|09:43
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Каменская межрайонная прокуратура добилась восстановления подачи воды жителям села Калинино.

Как выяснила проверка, МУП «Калининское ЖКХ» задолжало ООО «ТНС энерго Пенза» более полумиллиона рублей. Причиной стали долги некоторых сельчан и администрации сельсовета, а также штрафы за нарушения законодательства.

Энергетики, не получая денег за ресурс, ограничили электроснабжение объектов, обеспечивающих подачу воды населению.

Прокурор подал в Каменский городской суд исковое заявление. Требование обязать МУП «Калининское ЖКХ» обеспечить сельчанам круглосуточное бесперебойное водоснабжение было полностью удовлетворено.

«МУП «Калининское ЖКХ» привлечено к административной ответственности. Кроме того, в администрацию Каменского сельсовета внесено представление об устранении нарушений. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к погашению задолженности муниципального предприятия. Круглосуточное водоснабжение в селе Калинино восстановлено», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|30.12.2017 09:55|

САМОВОЛЬНО ВВЕЛИ КОЛЛЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГУТ ВЫИГРАТЬ ПО СУДУ МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ.

Гость|30.12.2017 14:38|

Спасибо не прокуратуре, а Вобликову.

Гость|30.12.2017 15:05|

Прокурора - в главы сельсовета! Пусть там себя покажет

Гость|30.12.2017 15:11|

у прокурорских сытнее будет.

Гость|30.12.2017 17:49|

Кто это допустиль нужно в рот нассать.

Имя: Гость
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