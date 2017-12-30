30.12.2017 | 09:43

Каменская межрайонная прокуратура добилась восстановления подачи воды жителям села Калинино.

Как выяснила проверка, МУП «Калининское ЖКХ» задолжало ООО «ТНС энерго Пенза» более полумиллиона рублей. Причиной стали долги некоторых сельчан и администрации сельсовета, а также штрафы за нарушения законодательства.

Энергетики, не получая денег за ресурс, ограничили электроснабжение объектов, обеспечивающих подачу воды населению.

Прокурор подал в Каменский городской суд исковое заявление. Требование обязать МУП «Калининское ЖКХ» обеспечить сельчанам круглосуточное бесперебойное водоснабжение было полностью удовлетворено.

«МУП «Калининское ЖКХ» привлечено к административной ответственности. Кроме того, в администрацию Каменского сельсовета внесено представление об устранении нарушений. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к погашению задолженности муниципального предприятия. Круглосуточное водоснабжение в селе Калинино восстановлено», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.