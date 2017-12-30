30.12.2017 | 11:37

Долговы переехали в Спутник из Мурманска. Они рассказали, почему выбрали ЖК «Лазурный» и как им живется на новом месте.

«Я увидел рекламу Спутника и решил узнать, что здесь происходит. Приехал, увидел и купил тут квартиру», - рассказал Дмитрий.

По словам мужчины, его привлекли чистый воздух, хорошая природа, красивые дома и развитая инфраструктура.

В Спутнике все в шаговой доступности: магазины, бассейн, кружки и секции. Дочь София уже записалась на плавание, сын Денис - на лыжи, занимается каждый день.

А еще Дмитрию Долгову очень нравится вид из окна.

«Я даже несколько раз фотографировал его, показывал знакомым. Летом здесь вообще здорово. Ничего похожего я не видел!» - поделился мужчина.

Также он отметил двор ЖК «Лазурный»: здесь много мест для парковки, все огорожено. Можно и детям отдохнуть, и спортом позаниматься, и на лавочке посидеть около фонтана.

В завершение беседы Дмитрий Долгов поделился планами на Новый год. Семья планирует отпраздновать его на набережной: принять участие в развлекательной программе и посмотреть салют.

«Думаю, это одно из лучших мест в Пензе!» - заключил Дмитрий.