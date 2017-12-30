30.12.2017 | 10:29

16-17 марта 2018 года в Пензе пройдет Х конференция разработчиков программного обеспечения SECON`2018. Прием заявок на доклады уже начался.

Крупнейшая IT-конференция Поволжья ежегодно собирает более 1 000 участников из разных регионов России и зарубежья.

На SECON`2018 состоится обсуждение новых трендов в технологиях и инструментах разработки программного обеспечения, методологии и управлении проектами. Ожидаются доклады по базам данных, frontend-разработке, контролю качества, информационной безопасности и другим темам.

«Выступить с докладом на конференции можно всем, кто пришлет заявку и пройдет одобрение программного комитета SECON`2018. Прием заявок продлится до 9 февраля», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.