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Общество | Открыт прием заявок от докладчиков на конференции SECON`2018

30.12.2017|10:29
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16-17 марта 2018 года в Пензе пройдет Х конференция разработчиков программного обеспечения SECON`2018. Прием заявок на доклады уже начался.

Крупнейшая IT-конференция Поволжья ежегодно собирает более 1 000 участников из разных регионов России и зарубежья.

На SECON`2018 состоится обсуждение новых трендов в технологиях и инструментах разработки программного обеспечения, методологии и управлении проектами. Ожидаются доклады по базам данных, frontend-разработке, контролю качества, информационной безопасности и другим темам.

«Выступить с докладом на конференции можно всем, кто пришлет заявку и пройдет одобрение программного комитета SECON`2018. Прием заявок продлится до 9 февраля», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|30.12.2017 10:54|

лучше бы на заводы шли работать

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