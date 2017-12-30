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Общество | Глава города Пензы провел последний в году прием граждан

30.12.2017|17:29
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Многодетная мама Екатерина Морозова из поселка Золотаревка обратилась с просьбой к главе города Пензы Валерию Савельеву. Ее семья после пожара осталась без крыши над головой, и теперь женщина попросила помочь с жильем в маневренном фонде. Глава этой семьи сейчас не работает из-за болезни, а сама женщина трудоустроилась в областном центре.

«Половина была прописана там, половина у свекра в Пензе. Все мы проживали там, сейчас приходится снимать квартиру в Пензе, потому что другого жилья у нас нет», - рассказала о проблеме Екатерина Морозова.

Ютиться всем вместе у отца мужа в небольшой комнатушке на общей кухне нет никакой возможности. Тем не менее, официально жилье в областном центре есть, поэтому помочь в этой ситуации сложно, но возможно.

К главе города люди обращаются с разными просьбами, и ни одна не остается без внимания.

«Мы решаем вопросы по всему городу Пензе. Около 40% проблем решаются, а остальные либо ожидают пояснений, либо направляются в другие инстанции для решения этих вопросов», - отметил Валерий Савельев.

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Гость|30.12.2017 19:59|

Совсем последний Валера!:)

Гость|30.12.2017 20:39|

Уюавьте цену на мойву 180руб оченб дорого

Гость|30.12.2017 21:35|

penzainform.ru писал(a):

Мы решаем вопросы по всему городу Пензе
Решала, блин!

Гость|31.12.2017 00:31|

Мы решаем вопросы по всему городу Пензе

Решала, блин!

На свой карман...

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