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Общество | «Энтазис-Девелопмент» подарила пензенцам предновогодний праздник

30.12.2017|16:52
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Всем дружным семьям жилого комплекса «Солнечный ветер» управляющая компания «Энтазис-Девелопмент» подарила веселый праздник для детей и взрослых.

Добрый Дедушка вместе со своей помощницей Снегурочкой провели с ребятами викторины и конкурсы и, конечно же, потанцевали.

В фойе жилого комплекса организовали выставку детских работ - рисунков и поделок, созданных к новогоднему празднику. Все участники конкурса получили сладкие подарки, а победители - еще и сертификаты в магазин игрушек.

«У нас классный, веселый дом, много детей, молодежи, сама администрация просто замечательная - сделали для нас отличный праздник», - отметила жительница ЖК «Солнечный ветер» Елена Соколова.

А чтобы память об этом празднике осталась у жильцов «Солнечного ветра» надолго, была организована новогодняя фотосессия.

«Жилой комплекс «Солнечный ветер» поздравляет своих жителей с самым сказочным праздником - Новым годом! Желаем вам счастья, здоровья и исполнения всех ваших желаний», - поздравила финансовый директор ООО «ИСГ Энтазис» Ирина Оськина.

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