30.12.2017 | 10:13

Жительница рабочего поселка Колышлей обратилась в Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области с просьбой помочь решить проблему весеннего подтопления ее участка.

Заместитель начальника отдела организации защиты населения Заур Юсупов приехал в Колышлей и вместе с заместителем главы администрации поселка Андреем Мишиным и главой Колышлея Владимиром Хованцевым обследовал местность в районе путепровода, который местные жители называют Южный мост.

Обследование показало, что в период весеннего таяния снега и летних ливней потоки воды с проезжей части путепровода частично уходят в водосточную канаву, а значительная их часть попадает на приусадебные участки двух домовладений на улице Свердлова. Оказалось, что трубы, пропускающие воду под проезжей частью дороги, забиты илом, а кюветы захламлены и засыпаны мусором.

«Администрации поселка рекомендовано в период до наступления паводка провести работы по очистке водоотводных сооружений», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.