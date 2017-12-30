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Общество | Администрации Колышлея рекомендовано прочистить трубы

30.12.2017|10:13
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Жительница рабочего поселка Колышлей обратилась в Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области с просьбой помочь решить проблему весеннего подтопления ее участка.

Заместитель начальника отдела организации защиты населения Заур Юсупов приехал в Колышлей и вместе с заместителем главы администрации поселка Андреем Мишиным и главой Колышлея Владимиром Хованцевым обследовал местность в районе путепровода, который местные жители называют Южный мост.

Обследование показало, что в период весеннего таяния снега и летних ливней потоки воды с проезжей части путепровода частично уходят в водосточную канаву, а значительная их часть попадает на приусадебные участки двух домовладений на улице Свердлова. Оказалось, что трубы, пропускающие воду под проезжей частью дороги, забиты илом, а кюветы захламлены и засыпаны мусором.

«Администрации поселка рекомендовано в период до наступления паводка провести работы по очистке водоотводных сооружений», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

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Гость|30.12.2017 10:23|

На этот южный мост не взглягуть. Освещение обрезано, покрытие убитое. Как народ с Родниковки там ездит?

Гость|30.12.2017 12:04|

Я Вам больше скажу, мы тут ещё и живём, а иногда ещё и ходим, точнее плаваем...

Гость|30.12.2017 12:13|

Брехня

Гость|30.12.2017 13:23|

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Гость|30.12.2017 15:24|

Хаванцева туда бошкой,чтоб весь ил сожрал,просиживает в кабинете а с просьбами юлит,у него возле подъезда был бардак пока сами гражданин не сделали.Какой хозяин такой и посёлок

Гость|30.12.2017 15:32|

Причём тут он. Люди сами загадили. А прочистить кто-то должен им

Имя: Гость
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