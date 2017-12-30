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Общество | 5 500 жителей Пензенской области будут получать новые пособия на ребенка

30.12.2017|17:39
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В Пензенской области с 1 января 2018 года новое пособие на ребенка будут получать 5 500 человек - таковы прогнозы министерства труда, соцзащиты и демографии региона.

«Проведена вся подготовительная работа. Размер пособия при рождении первого и второго ребенка до достижения возраста полутора лет будет составлять 9 070 рублей в месяц. Пособие будет выплачиваться не всем семьям, а только тем, где доход на одного члена семьи менее 14 656 рублей 30 копеек», - сообщила начальник управления субсидий, льгот, пенсий, пособий и компенсаций министерства труда, соцзащиты и демографии области Марина Кирилова.

Родителям нужно обращаться с пакетом документов в многофункциональные центры или в органы социальной защиты по месту жительства.

«Уполномоченным органам по назначению ежемесячной выплаты на первого ребенка являются минтруд и органы социальной защиты населения», - уточнила Марина Кирилова.

Финансирование программы будет вестись из федерального бюджета. По словам специалистов, проблем с получением денег быть не должно.

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Гость|30.12.2017 18:42|

А заплатят за это все остальные

Гость|30.12.2017 18:46|

Гость писал(a):

все остальные
"Россияне - это новая нефть" (с)

Гость|30.12.2017 20:23|

penzainform.ru писал(a):

до достижения возраста полутора лет будет
Прикормили, а дальше крутись, как можешь. Сколько будет не рассчитавших, в кредитах, просить о помощи. Хоть назад засовывай.

Гость|30.12.2017 20:25|

Страна идиотов.

Гость|30.12.2017 20:53|

Детишки это щасте. Сегодня в маршрутке картина маслом: четырехлетка плюется на свою бабку, орет, что та ему УЖЕ мешает. Она ведь уже отдала свою пенсию на подарок, обещала завтра еще много чего купить, чтобы успокоить гиперактивного

мальца. Маманя лениво отмахивается, продолжает разговор с бывшим по телефону, затем грозит поставить сына в угол, а вся маршрутка вынуждена слушать эту драму. Половину дороги мальчонко истошно требует достать ему его подарок, возится с машиной в грязи на полу, (что-то напомнило мне, как алкаши требуют на выпивку, но у этих родительниц еще все впереди) затем и самосвал ему уже не в радость, начинает кидается на бабку, сдирая с нее шапку и боксируя в лицо старушке. Та в истерике. Потом зашли еще пара таких героев и продолжили бесноваться и обдирать пленку на окне в маршрутке, не реагируя особо на шлепки и затрещины мамаш. А дома у всех них как весело, можно представить, и сколько еще "радостей" этих родительниц ждёт...

Гость|30.12.2017 21:46|

налоги повысят,пособия новые выплятят. вот так и будет рабочий класс кормить "нуждающихся". и цены на бензин снова поднимут,чтобы повысить зарплаты бюджетников.сборы системы Платон тоже увеличат,чтобы подлатать дороги заплатками.так и живем.олигархов все больше-народ беднее и беднее.

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