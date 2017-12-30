30.12.2017 | 17:39

В Пензенской области с 1 января 2018 года новое пособие на ребенка будут получать 5 500 человек - таковы прогнозы министерства труда, соцзащиты и демографии региона.

«Проведена вся подготовительная работа. Размер пособия при рождении первого и второго ребенка до достижения возраста полутора лет будет составлять 9 070 рублей в месяц. Пособие будет выплачиваться не всем семьям, а только тем, где доход на одного члена семьи менее 14 656 рублей 30 копеек», - сообщила начальник управления субсидий, льгот, пенсий, пособий и компенсаций министерства труда, соцзащиты и демографии области Марина Кирилова.

Родителям нужно обращаться с пакетом документов в многофункциональные центры или в органы социальной защиты по месту жительства.

«Уполномоченным органам по назначению ежемесячной выплаты на первого ребенка являются минтруд и органы социальной защиты населения», - уточнила Марина Кирилова.

Финансирование программы будет вестись из федерального бюджета. По словам специалистов, проблем с получением денег быть не должно.