29.12.2017 | 12:39

В четверг, 28 декабря, Заречном подписано разрешение о вводе в эксплуатацию 50-метрового плавательного бассейна с раздвижной крышей.

С 10 января там начнутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить к концу месяца.

«Необходимо исследовать качество воды, воздуха, обучить персонал, испытать оборудование во всех режимах. После этого зареченцы смогут пользоваться услугами нового спортивного объекта», - цитирует портал «Город Z» директора Управления капитального строительства Заречного Романа Панина.

В бассейне оборудованы две чаши - большая, размером 50 на 21 метр, вмещающая порядка полутора тысяч кубометров воды, а также малая - для детей. В здании предусмотрено два спортивных зала с оборудованием для силовых упражнений и фитнес-тренировок, а также две сауны с собственными бассейнами.

Бассейн имеет собственную котельную, оборудование в которой сейчас монтируется. Она позволит эксплуатировать бассейн круглый год. Планируется, что обустройство котельной завершится до апреля.