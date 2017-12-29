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Общество | В Заречном принят в эксплуатацию новый бассейн

29.12.2017|12:39
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В четверг, 28 декабря, Заречном подписано разрешение о вводе в эксплуатацию 50-метрового плавательного бассейна с раздвижной крышей.

С 10 января там начнутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить к концу месяца.

«Необходимо исследовать качество воды, воздуха, обучить персонал, испытать оборудование во всех режимах. После этого зареченцы смогут пользоваться услугами нового спортивного объекта», - цитирует портал «Город Z» директора Управления капитального строительства Заречного Романа Панина.

В бассейне оборудованы две чаши - большая, размером 50 на 21 метр, вмещающая порядка полутора тысяч кубометров воды, а также малая - для детей. В здании предусмотрено два спортивных зала с оборудованием для силовых упражнений и фитнес-тренировок, а также две сауны с собственными бассейнами.

Бассейн имеет собственную котельную, оборудование в которой сейчас монтируется. Она позволит эксплуатировать бассейн круглый год. Планируется, что обустройство котельной завершится до апреля.

Источник — gorodz.info
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Гость|29.12.2017 13:31|

Нифигово живут заборные

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