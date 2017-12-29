29.12.2017 | 16:25

Глава администрации Железнодорожного района Вячеслав Денисов одним из первых попробовал воду из крана в поселке Лесном.

Жидкость пока течет не в полную силу: работники коммунальной сферы должны отрегулировать давление. Дело в том, что микрорайон, в котором проживает почти две тысячи человек, переподключают на новую ветку.

«51 год живу здесь, все это время пользовались желтой, а то и коричневой водой, и грязь и не поймешь чего. Утром встаешь - не знаешь, как умыться», - рассказала местная жительница Зоя Романова.

Зоя Андреевна до сих пор не может поверить, что наконец-то ей не придется покупать питьевую воду и делать ее запасы. Новую насосную станцию построили недалеко от поселка, до нее протянули трубы из Заречного. Теперь из закрытого города будут снабжать питьевой водой жителей Лесного.

«Огромное спасибо подрядной организации за то, что она в сложнейших условиях - по лесу, по болотам - прошла 2,7 километра с водопроводом, горизонтально направленным бурением перешла в одном месте железную дорогу и в двух местах - автомобильную», - поблагодарил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Проект по водоснабжению поселка реализовывали на условиях софинансирования муниципального и областного бюджетов.

«Резервуары полностью вымыли, три дня они стояли хлорированные. Однако есть опасность, что в Новый год прорвет сети», - доложил мэру о своих опасениях прораб подрядной организации, построившей насосную станцию, Олег Богучарский.

Если на объекте оборудование радует глаз своей новизной, то вот коммуникации в самом поселке в плохом состоянии. Их планируют менять уже в следующем году.