В Пензенской области в 2018 году должна заработать Единая государственная система социального обеспечения. Это будет своеобразная база, в которую соберут все сведения о возможных выплатах, компенсациях, гарантиях для разных категорий граждан.
Администратором этого проекта выступает Пенсионный фонд России.
«Всего в Пензенской области у нас определено 37 поставщиков информации. Это четыре региональных министерства и районные администрации», - уточнил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.
Любой пензенец, зарегистрированный на сайте госуслуг, сможет посмотреть, на какие виды льгот и компенсаций он может рассчитывать и в каком размере.
В настоящее время на территории области проживает 770 тысяч человек, которые пользуются теми или иными видами социальной поддержки.
penzainform.ru писал(a):всех на крючёк.