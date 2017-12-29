29.12.2017 | 16:36

В Пензенской области в 2018 году должна заработать Единая государственная система социального обеспечения. Это будет своеобразная база, в которую соберут все сведения о возможных выплатах, компенсациях, гарантиях для разных категорий граждан.

Администратором этого проекта выступает Пенсионный фонд России.

«Всего в Пензенской области у нас определено 37 поставщиков информации. Это четыре региональных министерства и районные администрации», - уточнил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Любой пензенец, зарегистрированный на сайте госуслуг, сможет посмотреть, на какие виды льгот и компенсаций он может рассчитывать и в каком размере.

В настоящее время на территории области проживает 770 тысяч человек, которые пользуются теми или иными видами социальной поддержки.