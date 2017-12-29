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Общество | В Пензенской области запустят единую систему соцобеспечения

29.12.2017|16:36
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В Пензенской области в 2018 году должна заработать Единая государственная система социального обеспечения. Это будет своеобразная база, в которую соберут все сведения о возможных выплатах, компенсациях, гарантиях для разных категорий граждан.

Администратором этого проекта выступает Пенсионный фонд России.

«Всего в Пензенской области у нас определено 37 поставщиков информации. Это четыре региональных министерства и районные администрации», - уточнил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Любой пензенец, зарегистрированный на сайте госуслуг, сможет посмотреть, на какие виды льгот и компенсаций он может рассчитывать и в каком размере.

В настоящее время на территории области проживает 770 тысяч человек, которые пользуются теми или иными видами социальной поддержки.

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Гость|29.12.2017 19:23|

penzainform.ru писал(a):

Это будет своеобразная база, в которую соберут все сведения о возможных выплатах,
всех на крючёк.

Гость|29.12.2017 20:00|

а, может не запустят

Гость|29.12.2017 20:04|

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время на территории области проживает 770 тысяч человек, которые пользуются теми или иными видами социальной поддержки.
Это получается каждый второй житель области? Вот куда бюджет утекает, однако.

Гость|30.12.2017 00:41|

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Гость|30.12.2017 02:40|

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