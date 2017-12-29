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Общество | Роспотребнадзор рекомендует пензенцам не переедать в новогоднюю ночь

29.12.2017|13:16
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Многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, пирожные и торты с кремом, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и холодец являются наиболее опасными продуктами в плане заражения инфекциями. Об этом говорится в памятке, размещенной на сайте Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты рекомендуют при подготовке к новогоднему застолью готовить скоропортящиеся блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки более суток, и поместить их в холодильник. При комнатной температуре они могут находиться не более двух часов.

Кроме того, необходимо соблюдать принцип товарного соседства среди продуктов в холодильнике. Например, нельзя ставить мясо на разморозку на верхнюю полку, если на нижней находится открытый салат или торт.

Диетологи советуют 31 декабря соблюдать обычный рацион и не садиться за стол голодным. Во время праздничного ужина следует соблюдать очередность - сначала идут салаты, затем более сытные блюда, за ними - горячее. Следует помнить: чем больше кулинарных изделий вы попробуете, тем сильнее будет нагрузка на пищеварительную систему. А поглощение гастрономических шедевров следует чередовать с конкурсами, танцами и прогулками на свежем воздухе.

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Гость|29.12.2017 13:32|

главное чтобы не объелся роспотребнадзор, не лопнул так сказать !

Гость|29.12.2017 13:34|

ОСЕТРИНКИ МЫ БЫ ПЕРЕЕЛИ.А КАРТОШКОЙ НЕ ОБЛОПАЕШЬСЯ.

Гость|29.12.2017 13:34|

penzainform.ru писал(a):

А поглощение гастрономических шедевров следует чередовать с конкурсами, танцами и прогулками на свежем воздухе.
Это рюмочки теперь так называются?

Гость|29.12.2017 13:37|

вы мне на стол подкиньте осетринки, икры и коньяку. А я соглашусь не переедать

Гость|29.12.2017 13:38|

Не жрите много.Канализация может не справиться с повышенной нагрузкой.Затопите все говном.

Гость|29.12.2017 13:38|

Простой народ, не переест,так что не переживайте!!!

Гость|29.12.2017 13:49|

Я бы устроил танцы и конкурсы на ул. Совхоз-техникум, да больно воняет от свинарника на отрытом площадке, да и канализация течет по склону, поэтому поеду подальше от Пензы и выпью за то, чтобы планируемые губернатором кораблики на Суре утонули в этом дерьме!

Гость|29.12.2017 13:52|

Гость писал(a):

Простой народ, не переест,так что не переживайте!!!
Как раз простой народ и нагрузит канализацию переваренными кучами картохи и свеклы,дешевкой.Из октябрьского сада какахи полезут маленькие,там такой набиватель кишок не едят)))

Гость|29.12.2017 14:03|

Издеваются над людьми такими советами!Здесь думаешь как бы с голоду не помереть,а тебе советуют не обжираться.

Гость|29.12.2017 14:15|

Не пережирайте,а то вот что будет:

У здорового взрослого человека в желудке и кишечнике содержится около 1 литра газов, образующихся преимущественно в результате жизнедеятельности микроорганизмов микрофлоры кишечника. У взрослого человека в процессе дефекации и помимо её из кишечника в норме за сутки выводится 0,1—0,5 литра газа.

При метеоризме объём выводимого газа может достигать трёх и более литров. Состав газовой смеси у здоровых людей следующий: азот N2 — 24—90 %, углекислый газ СО2 — 4,3—29 %, кислород О2 — 0,1—23 %, водород Н2 — 0,6—47 %, метан CH4 — 0—26 %, а также небольшое количество сероводорода H2S, аммиака NH3, летучих меркаптанов[1].

Неприятное состояние при метеоризме сопровождается отрыжкой, икотой, чувством тяжести, чувством распирания в животе, приступами схваткообразных болей, исчезающих после отхождения газов после акта флатуленции. Иногда диарея перемежается запором.

Произвольный или непроизвольный акт выброса газообразных продуктов жизнедеятельности из кишечника называется флатус. Часто сопровождается характерным резким звуком («сфинктеральный резонанс»).

содержание газов значительно возрастает при употреблении в пищу продуктов с большим количеством углеводов:

употребление пищи, вызывающей образование газов (бобовые, капуста, яблоки, сильногазированные напитки);

употребление пищи, вызывающей процессы брожения (чёрный хлеб, квас, пиво, чайный гриб);

Гость|29.12.2017 14:26|

Гость писал(a):

после отхождения газов после акта флатуленции
После акта флатуренции третья мировая уже не страшна?

Гость|29.12.2017 14:30|

Гость писал(a):

после отхождения газов после акта флатуленции

После акта флатуренции третья мировая уже не страшна?

Если ее издаст пролетарий,сожрав 3 кило картохи с квашеной капустой и свеклой в новогоднюю ночь,до третьей мировой не доживет никто.

Гость|29.12.2017 14:31|

Гость писал(a):

ОСЕТРИНКИ МЫ БЫ ПЕРЕЕЛИ.А КАРТОШКОЙ НЕ ОБЛОПАЕШЬСЯ.
Картошка в этот год никудышняя - зелёная и чернеет после варки. Поэтому и картошки досыта не поешь.

Гость|29.12.2017 14:32|

Гость писал(a):

Картошка в этот год никудышняя - зелёная и чернеет после варки. Поэтому и картошки досыта не поешь.
Вот и хорошо,меньше попортишь буртасский воздух флатуленциями.

Гость|29.12.2017 14:36|

чёртовы голодранцы. лишь бы брюхо своё набить и поплясать,больше ни о чём не думают.

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Имя: Гость
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