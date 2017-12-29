29.12.2017 | 13:16

Многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, пирожные и торты с кремом, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и холодец являются наиболее опасными продуктами в плане заражения инфекциями. Об этом говорится в памятке, размещенной на сайте Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты рекомендуют при подготовке к новогоднему застолью готовить скоропортящиеся блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки более суток, и поместить их в холодильник. При комнатной температуре они могут находиться не более двух часов.

Кроме того, необходимо соблюдать принцип товарного соседства среди продуктов в холодильнике. Например, нельзя ставить мясо на разморозку на верхнюю полку, если на нижней находится открытый салат или торт.

Диетологи советуют 31 декабря соблюдать обычный рацион и не садиться за стол голодным. Во время праздничного ужина следует соблюдать очередность - сначала идут салаты, затем более сытные блюда, за ними - горячее. Следует помнить: чем больше кулинарных изделий вы попробуете, тем сильнее будет нагрузка на пищеварительную систему. А поглощение гастрономических шедевров следует чередовать с конкурсами, танцами и прогулками на свежем воздухе.