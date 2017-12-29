29.12.2017 | 16:57

Искусственная елка на площади, пластиковые снеговики и аномально бесснежная погода - зима в Пензе пока только на календаре.

«На сегодняшний день температура воздуха выше климатической нормы на 8-11 градусов, и снег, который до этого лежал покрывалом (пусть и небольшим), значительно уменьшился. А, как мы можем видеть, в самом городе Пензе он сошел», - отметила начальник отдела обслуживания народного хозяйства Пензенского гидрометцентра Светлана Иванкова.

Кстати, новогодние праздники без пушистых сугробов были в Пензе неоднократно - в 2006, 2010 и в 2012 годах. Правда, перспектива их повторения жителей города не очень радует.

«Конечно, хотелось бы снег - погода не новогодняя», - призналась пензячка.

«Снега если нет, то какой это Новый год?» - подчеркнул горожанин.

«Хотелось бы со снегом, но, если не будет, отпразднуем без него», - неунывающе отметила прохожая.

Но, несмотря на пришедшее из южных регионов тепло, надежда на возвращение низких температур в новогоднюю ночь все-таки есть.

«31 декабря начнется понижение температуры от -2 до -3 градусов, к вечеру возможны осадки в виде снега. 1 января 2018 года уже с ночи к усилившимся морозам присоединится снег. Он пройдет по всей территории, пусть не сильный, но хоть немного порадует», - дала прогноз Светлана Иванкова.

Однако это не говорит о том, что зима станет полноправной хозяйкой. Есть вероятность, что 2-3 января Пензу вновь накроет волной тепла не по сезону.