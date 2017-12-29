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Общество | Погода не обрадует пензенцев новогодним снегом

29.12.2017|16:57
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Искусственная елка на площади, пластиковые снеговики и аномально бесснежная погода - зима в Пензе пока только на календаре.

«На сегодняшний день температура воздуха выше климатической нормы на 8-11 градусов, и снег, который до этого лежал покрывалом (пусть и небольшим), значительно уменьшился. А, как мы можем видеть, в самом городе Пензе он сошел», - отметила начальник отдела обслуживания народного хозяйства Пензенского гидрометцентра Светлана Иванкова.

Кстати, новогодние праздники без пушистых сугробов были в Пензе неоднократно - в 2006, 2010 и в 2012 годах. Правда, перспектива их повторения жителей города не очень радует.

«Конечно, хотелось бы снег - погода не новогодняя», - призналась пензячка.

«Снега если нет, то какой это Новый год?» - подчеркнул горожанин.

«Хотелось бы со снегом, но, если не будет, отпразднуем без него», - неунывающе отметила прохожая.

Но, несмотря на пришедшее из южных регионов тепло, надежда на возвращение низких температур в новогоднюю ночь все-таки есть.

«31 декабря начнется понижение температуры от -2 до -3 градусов, к вечеру возможны осадки в виде снега. 1 января 2018 года уже с ночи к усилившимся морозам присоединится снег. Он пройдет по всей территории, пусть не сильный, но хоть немного порадует», - дала прогноз Светлана Иванкова.

Однако это не говорит о том, что зима станет полноправной хозяйкой. Есть вероятность, что 2-3 января Пензу вновь накроет волной тепла не по сезону.

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Гость|29.12.2017 18:46|

Пензаинформовским троллям до фонаря будет снег или не будет. Они если и выходят на улицу, то только за водярой и за курехой

Гость|29.12.2017 18:49|

Накрылся каток и лыжи в школах уже не нужны.

Гость|29.12.2017 19:01|

penzainform.ru писал(a):

новогодние праздники без пушистых сугробов были в Пензе неоднократно - в 2006, 2010 и в 2012 годах.
В 2002 году вообще дождь шел,почему забыли? Так что ничегонеобычного нет.

Гость|29.12.2017 19:19|

да плевать, хирургам меньше работы, у них спирта столько нет, 8 дней кости втыкать на место

Гость|29.12.2017 19:22|

До звезды это снег.

Гость|29.12.2017 19:25|

новый год без снега это не новый год, а тупожорево, объявляю бойкот

Гость|29.12.2017 19:35|

Реальное соответствие страны и погоды.То что сейчас за окном полностью выражает настроение живущих здесь людей.И не надо гневить бога жалуясь на плохую погоду.Он её правильно подобрал.

Гость|29.12.2017 19:39|

Кругом одна серость. путинизм однако...

Гость|29.12.2017 19:59|

Хотели жить в европе - ?

Вот ,Вам !!!!!!!!!!!!!

Гость|29.12.2017 20:12|

Дворники отдохнут и то хорошо

Гость|29.12.2017 20:17|

ну и хорошо.

Гость|29.12.2017 20:57|

Гость писал(a):

Кругом одна серость. путинизм однако...
Ты ещё не был в аду навальновщины...

Хотя возможно ты помнишь коммунистический террор и ад коммунистов проклятых.

Гость|29.12.2017 21:03|

Еще вспомните Потемкинские деревни

Гость|29.12.2017 21:25|

Гость писал(a):

Еще вспомните Потемкинские деревни
А что за деревни такие? Вроде это фейк, про эти деревни?

Гость|29.12.2017 21:36|

главное, чтобы этот снег в мае не пошел.

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Имя: Гость
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