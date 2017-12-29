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Общество | Пензенцам обеспечат безопасный Новый год

29.12.2017|16:43
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Кому-то праздновать, а кому-то нести ответственность за покой отдыхающих. В ночь с 31 декабря на 1 января в области будет дежурить свыше пятисот полицейских, сотрудники Росгвардии, спасатели; также выставят дополнительные посты ГИБДД.

В случае необходимости на помощь гражданам придут и медики - бригады скорой помощи работают в полном составе.

«Мероприятий у нас очень много. Мы должны сделать все, чтобы наши граждане, жители Пензенской области смогли провести эти праздники достойно», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцнв.

На традиционном заседании антитеррористической комиссии области и оперативного штаба губернатор обратился к представителям силовых структур с просьбой подойти к организации безопасности населения ответственно.

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Гость|29.12.2017 18:59|

Обеспечат... если получится. Быдло от быдла охранять что ли? Зачем деньги тратить на уродов?

Гость|29.12.2017 19:09|

В чью квартиру на этот раз залетит фейерверк?..

Гость|29.12.2017 19:22|

Закрыть все камеры хранения в супермаркетах, а лучше их самих.

Гость|29.12.2017 19:36|

Жизнь глупа без риска. Скучно будет!

Гость|29.12.2017 20:51|

Замените уже бутерброды на оливье!!!

Гость|29.12.2017 21:22|

Употребление бутербродов перед телевизором с 11 каналом ведёт к гастриту. Одумайтесь!

Гость|29.12.2017 22:51|

Гость писал(a):

Обеспечат... если получится. Быдло от быдла охранять что ли? Зачем деньги тратить на уродов?
А быдло это что ? Охарактерезуйте пожалуйсто.

Гость|30.12.2017 00:43|

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Гость|30.12.2017 02:13|

Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout

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