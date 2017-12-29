29.12.2017 | 16:43

Кому-то праздновать, а кому-то нести ответственность за покой отдыхающих. В ночь с 31 декабря на 1 января в области будет дежурить свыше пятисот полицейских, сотрудники Росгвардии, спасатели; также выставят дополнительные посты ГИБДД.

В случае необходимости на помощь гражданам придут и медики - бригады скорой помощи работают в полном составе.

«Мероприятий у нас очень много. Мы должны сделать все, чтобы наши граждане, жители Пензенской области смогли провести эти праздники достойно», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцнв.

На традиционном заседании антитеррористической комиссии области и оперативного штаба губернатор обратился к представителям силовых структур с просьбой подойти к организации безопасности населения ответственно.