29.12.2017 | 15:26

Самострой на улице Карпинского с бокового фасада дома № 48 снесен.

Пять-шесть лет назад здесь появился забор, прибыли рабочие, стали выкапывать котлован, для прохожих сделали настил. Однако бурная деятельность быстро прекратилась, за щитами воцарилась тишина. Пешеходы вознегодовали.

«Как нам теперь ходить? Снега нанесло, все заледенело, я упала. Ещё хорошо, что тазобедренную кость не сломала. Мне-то уже 80 лет», - пожаловалась местная жительница Валентина Ивановна.

Администрация города прокомментировала законность возведения неведомого объекта.

«Решением Ленинского районного суда города Пензы на собственника возложена обязанность за свой счет снести объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: город Пенза, улица Карпинского, 48, в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Указанное решение вступило в законную силу», - гласит документ.

Борьба с самостроем - процесс затяжной, можно годами добиваться ликвидации стихийно созданных объектов. На уничтожение этого ушло почти два.

Кирпичи раздроблены, площадка почти ровная, только злополучный настил на месте испорченной в процессе стройки пешеходной дорожки остался.

«Я уже и не помню, сколько лет здесь этот мостик», - отметил прохожий.

Некоторые предпочитают идти по перепаханной площадке, кто-то, рискуя переломать конечности, ступает на скользкие доски.

Раньше при падении люди хотя бы упирались в забор, смягчая удары. Теперь угроза травматизма возросла, ведь скатываться придется на острые камни. Рабочие, разбиравшие самострой, сюда уже не вернутся, чтобы сломать опасный настил.