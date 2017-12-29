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Общество | Наровчатский продавец оштрафован за отсутствие маркировки на одежде

29.12.2017|10:19
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В одном из магазинов Наровчатского района, где продавались одежда и другие текстильные изделия, выявлены нарушения законодательства об обороте продукции легкой промышленности.

Как оказалось, на товарах, представленных в торговом зале, отсутствовала какая-либо маркировка.

Также у индивидуального предпринимателя, которому принадлежит магазин, не было документов, которые свидетельствовали бы о соответствии текстиля требованиям технического регламента.

В итоге в отношении старшего продавца возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 10 000 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|29.12.2017 10:42|

penzainform.ru писал(a):

Также у индивидуального предпринимателя, которому принадлежит магазин, не было документов, которые свидетельствовали бы о соответствии текстиля требованиям технического регламента.
А у труселей, которыми торгуют на остановке центральный рынок все в порядке с документами?

Гость|29.12.2017 10:45|

У труселей всё в порядке,а вот у продавцов нет.

Гость|29.12.2017 13:47|

Паленые трусы-это что-то новое.)))

Имя: Гость
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