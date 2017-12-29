29.12.2017 | 10:19

В одном из магазинов Наровчатского района, где продавались одежда и другие текстильные изделия, выявлены нарушения законодательства об обороте продукции легкой промышленности.

Как оказалось, на товарах, представленных в торговом зале, отсутствовала какая-либо маркировка.

Также у индивидуального предпринимателя, которому принадлежит магазин, не было документов, которые свидетельствовали бы о соответствии текстиля требованиям технического регламента.

В итоге в отношении старшего продавца возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 10 000 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.